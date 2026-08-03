Aragón tendrá un Buzón de Desregulación al que los ciudadanos podrán enviar propuestas y estará disponible este año

Alejandro Nolasco, Raúl López; junto con el alcalde de Cadrete, José Bellido, y el teniente de alcalde, Jesús García. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aragón contará en este legislatura con un Buzón de Desregulación que se articulará por medio de un formulario web y será "un canal permanente y abierto para que ciudadanos, autónomos y empresas propongan la eliminación de las trabas burocráticas que sufren cada día".

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, durante una visita al municipio zaragozano de Cadrete, acompañado por el director general de Desregulación, Raúl López, para comprobar el estado de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales que tuvieron lugar en septiembre de 2025.

El Buzón de Desregulación estará disponible antes de que finalice este año 2026. "Los ciudadanos nos demandan una administración a su servicio", así como "eliminar todo tipo de trabas burocráticas redundantes o duplicadas, que entorpecen en vez de ayudar", ha expresado Nolasco, al tiempo que ha informado de que se ha eliminado la cita previa en la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia y se hará "progresivamente en todo el Gobierno de Aragón".

Alejandro Nolasco se ha comprometido a escuchar y estudiar las distintas sugerencias que sean planteadas en el Buzón de Desregulación y ha señalado, como ejemplo, que será objeto de estudio el hecho de aligerar el cobro de ayudas para los afectados por las riadas o por lluvias torrenciales, como las que tuvieron lugar en Cadrete y otros municipios hace un año.

"Mientras los vecinos tienen todavía que arreglar destrozos en sus locales, casas y garajes, no hace falta que se les sature a papeleo para cobrar las ayudas que merecen", ha apuntado el vicepresidente, criticando "la "cantidad de burocracia extra que les piden" para el cobro y ha insistido: "Eso hay que terminarlo, hay que acabar con eso".

La jornada ha concluido con la visita al Ayuntamiento de Cadrete, junto a su alcalde, José Bellido, y el teniente de alcalde, Jesús García, donde Nolasco ha firmado en el Libro de Honor.