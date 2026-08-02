Usuarios de Metro de Madrid crean una web para denunciar el "infierno" en vagones por el calor, especialmente en la L1

Archivo - Varias personas se suben a un tren en la estación de Metro de Nueva Numancia, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Usuarios de Metro de Madrid han creado un portal web en el que dar a conocer las altas temperaturas de los vagones y denunciar el calor tipo "infierno" que viven en algunos de ellos a través de una plataforma con el nombre de 'Termo de Madrid'.

Recogen los datos en una página web tras recopilar sus quejas también en redes sociales, especialmente en los convoyes de la Línea 1, una de las más frecuentadas --que recorre la ciudad de punta a punta y que suma viajeros también por el corte en la L10-- y que cuenta con los trenes más antiguos.

La página web crea gráficos sobre los días en los que los ciudadanos han sumado más quejas, donde destacan algunos como 23 de julio con 71 reportes o los 62 avisos del 14 de julio. La mayoría se encuentran en la Línea 1 y la hora más problemática se encuentra en torno a las 15 o las 16 horas, coincidiendo con la salida de muchos trabajadores con jornada intensiva, y que suben de nuevo a las 18 horas.

Según recoge el creador de la página web, no se trata de una medición oficial de temperatura sino "un índice ciudadano de 0 a 100 que resume la señal acumulada del verano para cada línea". El objetivo que persigue es "crear un histórico y unos gráficos que muestren el vergonzoso estado del Metro, para visibilizar lo que lleva años siendo evidente para sus usuarios".

"Hace 2 años me mudé a vivir al lado de la estación de Estrecho de la L1, por lo que cojo esa línea muchas veces a la semana para ir a trabajar, al centro o a Plaza de Castilla. Es la línea más utilizada de Madrid, y la más antigua", ha explicado.

El primer verano pensó que era "casualidad" el "inaceptable el calor y el desastroso estado del aire acondicionado" pero el segundo verano le sorprendió que "nadie hubiese arreglado o mejorado nada, sino que además había empeorado". "El tercer verano es este año 2026, y no solo ha empeorado, sino que he podido ver cómo en Twitter la cuenta oficial del Metro de Madrid responde cientos de quejas diarias", ha expresado.

Pese a ello, ha indicado que el suburbano responde a los usuarios con "los mismo mensajes vacíos y genéricos". "Hay claramente una decisión política en todo esto: las mejoras tecnológicas punteras son vistosas, los 70.000 usuarios diarios de la L1 que se asan de calor no lo son tanto", considera.

SE HA LLEGADO "MUY TARDE", CONSIDERA LA FRAVM

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha puesto el foco especialmente en la línea 1 y la 5. En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que frente a "fallos puntuales", lo que ha habido es un retraso en el contrato de mantenimiento por parte del Gobierno regional generando un problema que "ya sabían de antemano" pero "se ha llegado muy tarde".

Alude también a la "nula transparencia" por parte de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que "no reconoce el error" y no ha dado una "información mínima", si bien ha reconocido que las condiciones del contrato se empiezan ahora a "percibir". "Tienen que se los usuarios y las entidades sociales los que, a través de redes sociales, tengamos que hacer esta denuncia", ha aseverado.

Nacarino ha criticado que la planificación de Metro de Madrid no ponga como prioridad "a los usuarios" a la hora de acometer inversiones o mantener el servicio. Los madrileños que se quedan en agosto sufren el "colapso constante" también por obras y cortes en el suburbano, a lo que se suma también el cúmulo de actuaciones en el Cercanías de Madrid, que también considera una "política errónea" de Adif.

"Lo que denota es que la prioridad a la hora de diseñar esa política pública no es el ciudadano, no es el usuario, es un modelo de región donde no están en el centro las personas que las habitamos", ha reprochado.

MEDIDAS PARA PALIAR EL CALOR Y REFORZAR LA CLIMATIZACIÓN

Metro de Madrid informó a principios de mes de la puesta en marcha de una serie de medidas "muy importantes" para paliar las molestias por el excesivo calor en los trenes de la Línea 1 del suburbano, con un refuerzo de las revisiones de mantenimiento, ventiladores industriales en los andenes y un plan para mejorar los sistemas de climatización.

"En la Comunidad de Madrid somos conscientes de las molestias que pueden ocasionar las altas temperaturas, sin lugar a duda, y por ello Metro de Madrid está trabajando de forma permanente para mejorar el confort de los viajeros", apuntó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en declaraciones a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Igualmente, recordó que Metro anunció recientemente una inversión de 3,5 millones de euros para reforzar los sistemas de climatización de 93 trenes del suburbano que circulan por las líneas 1 y 5, dos de las más transitadas de la red con casi 197 millones de viajeros. En total, se actuará sobre 744 equipos de aire acondicionado instalados en los convoyes, distribuidos entre 47 trenes de la Línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) y 46 de la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo).