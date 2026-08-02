PSOE-A pide que desde el Parlamento andaluz se rechacen las palabras de Feijóo sobre el absentismo laboral

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero (c), junto a diputados de la dirección del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno del Parlamento andaluz con la que, entre otras cuestiones, quiere que la Cámara autonómica manifieste "su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo", sobre el absentismo laboral como "un cáncer que no podemos pagar" que pronunció el pasado 7 de julio.

Así se recoge en el primero de los cinco puntos de los que se compone esta PNL "relativa a la defensa de los derechos de las personas trabajadoras durante los procesos de incapacidad temporal y reconocimiento a los profesionales sanitarios", consultada por Europa Press tras haber sido calificada de forma favorable y admitida a trámite por la Mesa del Parlamento.

La PNL, firmada por la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez, plantea de entrada que el Parlamento andaluz, "en defensa del sistema sanitario público de Andalucía y de los derechos de las personas trabajadoras", manifieste su "rechazo" a dichas declaraciones de Feijóo "en cuanto cuestionan el derecho a la incapacidad temporal de las personas trabajadoras, estigmatizan a quienes enferman y ponen en duda, sin fundamento, la profesionalidad e independencia del personal sanitario encargado de la emisión de las bajas médicas".

De igual modo, el PSOE-A quiere con esta PNL que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "reafirmar que la incapacidad temporal constituye un derecho laboral y de protección social reconocido por el ordenamiento jurídico, garantizando que su ejercicio no suponga estigmatización alguna para las personas trabajadoras ni menoscabo de su dignidad o de sus derechos, para que ninguna persona trabajadora vea cuestionada su dignidad ni sus derechos por el hecho de sufrir una enfermedad o un accidente".

En tercer lugar, la iniciativa socialista plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a "expresar su reconocimiento y apoyo a todos los profesionales sanitarios, reafirmando su plena confianza en su profesionalidad, independencia y actuación conforme a criterios exclusivamente clínicos y científicos en la emisión de los partes de incapacidad temporal".

También, a "rechazar de forma expresa las declaraciones y manifestaciones públicas que, sin fundamento alguno, pongan en duda su ética profesional, cuestionen la veracidad de su actuación o siembren sospechas de fraude en la expedición de las bajas médicas, por constituir un ataque injustificado al prestigio de los profesionales sanitarios y a la confianza de la ciudadanía en el sistema público de salud".

Por otro lado, el PSOE-A plantea en esta PNL que el Parlamento emplace a la Junta a "asumir su responsabilidad por el deterioro de la sanidad pública andaluza y a adoptar, con carácter urgente, un plan extraordinario de reducción de las listas de espera que incluya el refuerzo de las plantillas, la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios y la recuperación de la capacidad asistencial del sistema sanitario público de Andalucía".

Se trata, según añade la PNL en este punto, de poner "fin a una situación que está provocando demoras injustificadas en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, prolongando innecesariamente los procesos de incapacidad temporal y perjudicando la salud, los derechos laborales y la calidad de vida de miles de personas trabajadoras andaluzas".

Y, en quinto lugar, el Grupo Socialista quiere con esta PNL que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "defender el diálogo social y la negociación colectiva como pilares esenciales de las relaciones laborales, así como a rechazar cualquier iniciativa o propuesta que suponga el recorte de los derechos laborales y de protección social de las personas trabajadoras, en particular aquellas dirigidas a reducir la protección económica durante las situaciones de incapacidad temporal, culpabilizar a quienes enferman o trasladar a las personas trabajadoras la carga de las deficiencias del sistema sanitario público".

MOTIVOS DEL PSOE-A PARA JUSTIFICAR SU PNL

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta iniciativa, el Grupo Socialista parte de las declaraciones de Feijóo del pasado 7 de julio en las que "afirmó durante un encuentro con empresarios que el absentismo laboral 'es un cáncer que no podemos pagar'", así como "cuestionó que las personas trabajadoras mantengan sus derechos económicos cuando se encuentran de baja médica".

Según critica la PNL del PSOE-A, el líder nacional del PP "llegó a afirmar que 'es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico', sembrando la sospecha de que detrás de las incapacidades temporales existe un fraude generalizado", reprocha la iniciativa socialista.

Para el PSOE-A, "no son unas declaraciones desafortunadas", sino "la expresión de un modelo ideológico que siempre mira con desconfianza a quien trabaja y con indulgencia a quien concentra el poder económico", y Feijóo hablaba de "recortar derechos", de que "enfermar salga más caro al trabajador", y de "convertir la enfermedad en una sospecha y al trabajador enfermo en un presunto defraudador", según critican desde el Grupo Socialista.

Frente a ello, desde el PSOE-A remarcan en esta iniciativa que "la incapacidad temporal no es absentismo injustificado", sino que es "un derecho reconocido" por el "ordenamiento jurídico" español "para proteger a las personas trabajadoras cuando una enfermedad o un accidente les impide desempeñar su actividad laboral".

Además, subrayan que "las bajas médicas no se conceden por decisión del trabajador, sino por facultativos que actúan conforme a criterios clínicos y bajo los mecanismos de control previstos por la legislación vigente", de forma que "insinuar que el personal médico que tramita dichas bajas participa de forma habitual en un fraude constituye una grave descalificación hacia miles de profesionales que sostienen cada día nuestro sistema sanitario", apostillan desde el Grupo Socialista.

Para el PSOE-A, las palabras de Feijóo sobre el absentismo laboral se enmarcan en el "proceso de radicalización que vive la derecha española", y al respecto indican desde las filas socialistas que "cada vez resulta más difícil distinguir las propuestas económicas y laborales del Partido Popular de las que defienden la extrema derecha y los referentes ultraliberales internacionales".

"El cuestionamiento permanente de los derechos laborales, la desconfianza hacia la negociación colectiva, la estigmatización de quienes reciben protección social y la criminalización de la enfermedad forman parte de una misma concepción política", se puede leer en la iniciativa socialista.

Además, desde el PSOE-A apuntan en su PNL que "especialmente grave resulta que estas acusaciones se produzcan mientras las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular acumulan importantes listas de espera sanitarias", y al respecto critican que, en Andalucía, la Junta "mantiene a cientos de miles de personas esperando una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica", y "muchas incapacidades temporales se prolongan precisamente porque el sistema sanitario público tarda meses en ofrecer la atención necesaria".

"Antes de señalar a quienes enferman, el Partido Popular debería explicar por qué deteriora la sanidad pública y obliga a tantos trabajadores a esperar para poder recuperarse", apostillan desde el POSE-A en la exposición de motivos para justificar esta PNL que quieren que se debata en el Pleno del Parlamento andaluz.