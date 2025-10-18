Aragón-Teruel Existe exige acabar con las listas de espera de 4 años en el servicio de Dermatología del Obispo Polanco

TERUEL 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha preguntado al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, sobre la larga lista de espera en el Hospital Obispo Polanco en especialidades como otorrinolaringología, rehabilitación o dermatología.

Moreno ha interpelado al consejero Bancalero con la pregunta "¿qué medidas está tomando su departamento para reducir las listas de espera del servicio de dermatología del Hospital Obispo Polanco de Teruel?".

Según Moreno, los retrasos en las listas de espera "siguen siendo muy graves, en el caso de Dermatología del Obispo Polanco hay pacientes todavía del año 2021 que aún no han sido atendidos".

La consejería de Sanidad convenió el servicio con la empresa Torrevieja Salud para atender estas tres especialidades (Otorrinolaringología, Rehabilitación o Dermatología) con un contrato hasta el 30 de diciembre de 2025.

En la especialidad de Dermatología, desde mayo atienden médicos privados, con un contrato de cuatro mil visitas por un importe de 120.000 euros; o en Otorrinolaringología con un coste de 135.420 euros para 4.515 visitas a los pacientes.

Ante la larga lista de espera en varias especialidades, la propuesta del diputado de Aragón-Teruel Existe en el Pleno ha sido la de mejorar la capacidad de gestión del Salud para contratar y atraer médicos especialistas directamente por el Departamento de Sanidad, para lo que, como ha explicado Moreno, "es necesario activar medidas y mecanismos para consolidar la carrera profesional de los médicos especialistas en Hospitales como los de Teruel, Alcañiz, Calatayud, Barbastro o Huesca".

Moreno ha interrogado también al consejero Bancalero por las razones por las que los médicos especialistas van a preferir trabajar en una entidad privada "frente al prestigio, a la proyección y a las expectativas de crecimiento personal que pueden dar la red de hospitales públicos de Aragón".

El diputado de Aragón-Teruel Existe ha abogado por un cambio que ha calificado como "necesario", del modelo de gestión en red para médicos especialistas que "integre a la red de hospitales" y ofrezca a los facultativos "una carrera profesional en los hospitales, con formación de calidad, con investigación clínica, y con conexión en redes internacionales de conocimiento".