Aragón-Teruel Existe pide garantizar el acceso a una sanidad pública de calidad en el sector de Barbastro

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para garantizar "el acceso a unos servicios sanitarios públicos de calidad a toda la población del Sector Sanitario de Barbastro, con un transporte sanitario no urgente eficaz, rápido y que evite que la dispersión poblacional sea una dificultad al acceso a la sanidad".

Ante la escasez de profesionales en dicho hospital se pone en riesgo el derecho de todos a una sanidad digna y de calidad, provocándose "situaciones de incertidumbre y de confianza en la capacidad del sistema para responder a las necesidades asistenciales", ha apuntado Moreno.

Una falta de especialistas, ha continuado, que genera "una discriminación territorial inaceptable como ocurre en Teruel, en Alcañiz o Calatayud y obliga a esperar más tiempo, desplazamientos lejanos y recibir un servicio más limitado".

"Sin hospital no hay futuro", ha recordado Joaquín Moreno que afirmaba una de las pancartas que los manifestantes sostenían en la puerta del hospital el 26 de septiembre de 2025, mensaje que recoge el espíritu de esta iniciativa.

Además, ha anunciado que promoverá una declaración institucional, con todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, para garantizar que el hospital de Barbastro tiene asegurado su condición de centro público en el presente y en el futuro.

Joaquín Moreno ha recordado que la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro es una movilización ciudadana que ha surgido entre los usuarios del Sector Sanitario de Barbastro porque muchos ciudadanos entienden que el Hospital de Barbastro, que fue fruto de reivindicaciones ciudadanas sostenidas en el tiempo, desde 1977, está en grave riesgo por la deriva de situaciones que han agravado sus problemas.

"No es un invento ni un bulo, es la experiencia directa de los usuarios que viven día a día los problemas de falta de médicos especialistas", ha apuntado, aludiendo a la falta de especialistas médicos en múltiples áreas, provocando la reducción "e incluso la paralización" de servicios esenciales.

UN HOSPITAL "DE SEGUNDA"

Según el representante de Aragón-Teruel Existe, esta situación está generando derivaciones forzadas a otros hospitales, retrasos en diagnósticos y tratamientos, listas de espera inaceptables y una creciente sensación de abandono entre pacientes y profesionales.

"Dicen los ciudadanos que se está asistiendo a un progresivo vaciamiento que amenaza con convertir nuestro hospital en un centro de segunda categoría", ha explicado, a la vez que ha recordado que este hospital fue una reivindicación ciudadana, por lo que los representantes políticas no pueden consentir "que ese esfuerzo se pierda".

Aragón-Teruel Existe ha indicado que, en el mes de mayo los medios de información señalaron que la gerencia del Sector Sanitario de Barbastro contrató a una empresa externa para realizar consultas médicas en tres especialidades: Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología.

Esta medida busca responder a la creciente demanda asistencial en el Hospital de Barbastro y ha sido formalizada a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público por un importe de 384.000 euros y una duración de ocho meses.

La única empresa que se ha presentado al concurso es Torrevieja Salud, por un importe de 191.040 euros para las tres especialidades. Según la Gerencia, la falta de facultativos en plantilla provocó una acumulación de pacientes pendientes de atención, lo que ha tenido un impacto negativo en la calidad del servicio.

CRÍTICAS DE LOS USUARIOS

Los ciudadanos que reciben la atención del Sector de Salud de Barbastro critican la falta de médicos especialistas en múltiples áreas, lo que ha provocado la reducción e incluso la paralización de servicios esenciales, y que estas externalizaciones de los servicios de médicos especialistas que anuncian los medios de comunicación.

"Perciben en esta deriva una evidente falta de gestión sanitaria por parte del SALUD, no es sólo un problema de recursos, que también, sino de carencia de gestión sanitaria", han agregado.

En palabras de Moreno, "debería haber sido el propio Salud la entidad que debería haber llevado a cabo la contratación de profesionales". "Para que el hospital de Barbastro no se convierta en un centro de segunda categoría, es necesaria una apuesta decidida como hospital público y equipamiento sanitario estratégico por parte del Gobierno de Aragón", ha concluido.