Aragón tilda de "alarmante" la posición de Urtasun sobre Sijena: "Ha decidido tomar parte por obstaculizar el traslado

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, en rueda de prensa este miércoles, junto a la portavoz del Gobierno de Aragón y vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para calificar de "alarmante" la intervención del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso de los Diputados: "Ha tomado parte por la ofensiva institucional, catalana e independentista para obstaculizar la devolución de las pinturas murales de Sijena y, por tanto, para dificultar el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales de justicia, especialmente de la sentencia del Tribunal Supremo".

Urtasun ha tomado la palabra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para responder a una pregunta del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal sobre las medidas para "garantizar la integridad" del conjunto pictórico, lamentando la judicialización del traslado de las pinturas murales de Sijena, ubicadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) aunque ha señalado que existe una sentencia que obliga a la devolución de las obras.

"Una sentencia que ni yo ni ninguna administración catalana puede ignorar y que ha dicho, por cierto, que ningún informe que pudiera hacer un técnico va a parar su ejecución", ha asegurado Urtasun.

Pedro Olloqui ha reiterado la "preocupación absoluta" del Gobierno de Aragón por las palabras del ministro de Cultura y ha enfatizado en la necesidad de cumplir con las resoluciones de las sentencias del Tribunal Supremo y de la inadmisión jurídicamente fundamentada de la querella presentada por los exconsellers independentistas.

"Todas las resoluciones judiciales se apoyan en la sentencia del Tribunal Supremo, que declara tres cosas juzgadas y, por tanto, ley para las partes", ha recordado Olloqui, para señalar, en este punto, "la propiedad aragonesa de las pinturas murales de Sijena, la obligatoriedad de trasladarlas al Monasterio y la viabilidad del traslado desde el MNAC" hasta Aragón.

"En contra de lo que el ministro hoy ha declarado, los técnicos de distintas instituciones fueron escuchados por el Tribunal Supremo. Esto revela que el ministro no ha leído la sentencia porque si no, no podría decir lo que está diciendo", ha opinado Pedro Olloqui, quien ha cargado contra Urtasun al aducir que "el ministro, las instituciones catalanas y el Gobierno de España, lo primero que deben de hacer es leer la sentencia para dejar de hacer declaraciones surrealistas como que no han sido los técnicos escuchados".

Dado que hay una resolución judicial del Tribunal Supremo, "nadie puede ponerse por encima del imperio de la ley y del Estado de Derecho, ningún político, ningún técnico", ha manifestado Olloqui, agregando que "el respeto al Estado de Derecho y a las resoluciones judiciales forma parte de nuestro Estado constitucional".

A juicio del director general de Cultura de Aragón, "lo más grave" es que Urtasun "ha decidido adherirse a la causa de las instituciones catalanas y las políticas independentistas por intereses exclusivamente electoralistas, algo que veníamos denunciando durante estos meses y que hoy se ha puesto de manifiesto en sede parlamentaria".

TRABAJO CON TÉCNICOS CATALANES

Por otro lado, Olloqui ha aludido a las palabras del ministro de Cultura cuando ha indicado "reiteradamente" que "va a trabajar con los técnicos catalanes en esa interpretación de la no viabilidad del traslado" de las pinturas de Sijena, lo que revela que "nunca ha tenido voluntad de trabajar en equipo con Aragón, ni con su Gobierno, ni con ninguno de los técnicos del Gobierno de Aragón".

Respecto a la razón de la judicialización del traslado la que también ha hecho referencia el ministro en su turno de palabra en la Cámara Baja lamentándola, el director general de Cultura ha aclarado que "tiene su base en la obstaculización del desarrollo de los derechos culturales de los aragoneses" y "la sentencia del Tribunal Supremo deja clara la propiedad aragonesa, que era negada por las instituciones catalanas".

De manera que "no había otro camino que el del derecho y, por tanto, acudir a los tribunales de justicia para defender las aspiraciones y los derechos culturales de los aragoneses y las aragonesas", ha explicado Pedro Olloqui.

56 SEMANAS

Además, Olloqui ha recordado que la magistrada jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, Rocío Pilar Vargas, determinó que las pinturas murales deben ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original, el Monasterio de Santa María de Sijena, en la Comarca oscense de Los Monegros, en un plazo de 56 semanas "y ya ha comenzado a contar".

En esta línea, ha adelantado que los trabajos para hacer efectivo el retorno se han planteado en distintas fases de las que se informará en las próximas semanas. "Los tribunales de justicia facultan, en caso de incumplimiento de esas fases, que deben de acreditarse fehacientemente ante los tribunales, al Gobierno de Aragón para su ejecución".

Así que "vamos a estar totalmente alerta en no dejarnos equivocar por las declaraciones, alejándonos del objetivo de que las pinturas vuelvan a casa", ha concluido Olloqui.