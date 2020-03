Aragón todavía tiene camas de hospitalización y de UCI libres, pero ya trabaja en un hospital de campaña

Los dispositivos móviles para hacer test comienzan a funcionar en Huesca y Zaragoza este lunes o martes

ZARAGOZA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha explicado que el sistema sanitario en la Comunidad autónoma todavía tiene camas de hospitalización y de cuidados intensivos libres para atender a los pacientes por el coronavirus COVID-19, pero ya trabaja en construir un hospital de campaña.

En rueda de prensa, para informar sobre la situación de la pandemia en Aragón, Falo ha detallado que este lunes, 23 de marzo, hay unas 105 camas de UCI disponibles, teniendo en cuenta tanto los recursos públicos, como privados, y "algo menos" de unas 2.000 de hospitalización.

También ha indicado que hasta ahora Aragón no ha recibido pacientes de otras Comunidades, ni ha enviado a ninguno fuera, pero "la situación es cambiante" y "participamos de un Sistema Nacional de Salud solidario" por lo que si hubiera demanda, se plantearía.

El director general ha sostenido que, de momento, el sistema sanitario aragonés tiene capacidad de respuesta", si bien "tenemos que ir ampliándola" ante las necesidades que se van a dar y por eso este fin de semana se ha comenzado a trabajar en el hospital de campaña.

Falo ha explicado que "se está contactando con empresas" y "no queda clara la ubicación", que "habrá que ajustar de acuerdo al diseño y dimensión que se le plantee", además de estar "donde a todos nos haga la vida más fácil" en cuanto a "movimientos, tráficos, accesilidad e intercambio con el sistema sanitario".

Ha confiando en que "en las próximas horas o días" haya ideas y propuestas que "queden cerradas", al tiempo que ha comentado que el Gobierno de Aragón no descarta "poner en marcha otros dispositivos, como hoteles sanitarizados".

Al respecto, ha recordado que se ha tomado una primera medida que ha sido habilitar "dispositivos intermedios" que van a acoger a personas mayores que no puedan estar en casa o en la residencia donde viven, pero que no están graves y no requieren de hospitalización.

"Se van a ir poniendo en marcha esta semana", uno por provincia y "creemos que apoyarán al sistema sanitario para toda esta situación", ha dicho Falo, al tiempo que ha esgrimido que estos tres centros "estructuralmente están mejor preparados que un hotel para acoger" a este perfil de personas.

En concreto, están destinados a personas que viven en residencias de mayores y han dado positivo por coronavirus, o son sospechosos y tienen vínculo epidemiológico, o han estado ingresadas por esta patología y deben pasar un periodo de aislamiento de 14 días.

DISPOSITIVOS MÓVILES

El director general ha manifestado que esta tarde o este martes comenzarán a funcionar los dispositivos móviles para hacer test de coronavirus sin necesidad de salir del coche y estarán ubicados en Huesca y en Zaragoza, en este último caso, posiblemente, en el Hospital Militar.

Ha añadido que es una medida a corto plazo, "pero puede ser factible que tengamos más puntos previstos en los próximos días". Falo ha remarcado que se van a tomar muestras a las mismas personas que hasta ahora, aquellas que marcan los protocolos y sean susceptibles de contagio.

"No se trata de que se cambie de a quién vamos a tomar las muestras, sino de que seamos mas eficentes haciéndolo" porque se evitarán los desplazamientos del 061 a los domicilios de estas personas, ahorrando "en tiempo y recursos", entre otras cosas, en equipos de protección individual.

También ha informado de que el nuevo equipo automatizado de laboratorio, que se va a instalar en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, para realizar un mayor número de pruebas PCR de detección del patógeno, hasta 500 al día, "estará disponible en poco" tiempo.

Ha añadido que, no obstante, "durante estos días se ha mantenido un nivel de procesamiento de muestras bastante alto".

El director general de Salud Pública ha precisado, asimismo, que en estos últimos días han llegado 45.000 mascarillas y quedan unas 30.000 "que lo harán en breve" y ha enfatizado en que para proteger a los profesionales "no hay más receta que trabajen con las medidas de protección adecuadas, no hay alternativas".

Por eso, el Gobierno de Aragón procura que los que realizan procedimientos de riesgo en su puesto de trabajo no tengan carencia de este tipo de materiales.

SANIDAD PRIVADA

El director general de Salud Pública ha comentado que desde hace días se cuenta con la sanidad privada para la atención de pacientes con COVID-19 y también con el Hospital Militar de Zaragoza.

"Desde hace días ya no se distingue entre dispositivos, todos los centros sanitarios, independientemente de la titularidad que tengan, están prestando el servicio y, además, el trabajo colaborativo es absoluto", ha expuesto.

Falo ha añadido lo siguiente: "Hay una única dirección y en un momento determinado esto puede hacer que haya movimientos entre centros, de acuerdo a las necesidades y ajustes que haya que hacer".

Además, ha señalado que también la información que se aporta diariamente de casos "incluye a todos los recursos de todos los dispositivos sanitarios que hay en Aragón".