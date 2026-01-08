Aragón TV organizará un debate a ocho y un 'cara a cara' entre Azcón y Alegría en la campaña electoral

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ponencia electoral del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) ha acordado este jueves la organización de dos debates en Aragón TV y Aragón Radio durante la campaña electoral del 8F: uno a ocho entre los candidatos de las formaciones con representación en la Cámara autonómica y un 'cara a cara' entre los candidatos de PP, Jorge Azcón, y PSOE, Pilar Alegría.

Las fechas propuestas por la dirección de la Cartv son el 26 de enero para el 'cara a cara' y el 2 de febrero para el debate de todos los candidatos.

En todas las elecciones cubiertas por la cadena aragonesa, tanto autonómicas, como locales, generales y europeas, se han sucedido los debates entre todos los candidatos de las fuerzas políticas representativas. Además, en las autonómicas de 2011 y 2015 se celebraron debates 'cara a cara' entre los candidatos de las dos principales fuerzas.

La siguiente reunión de la ponencia Electoral de la Cartv tendrá lugar el próximo lunes y en ella se abordarán otros aspectos del Plan de Cobertura.



