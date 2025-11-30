Aragón ultima el diseño del futuro Consorcio de Bomberos con una visita técnica al modelo operativo de Cataluña

Visita de la delegación aragonesa al Complejo Central de Cerdanyola del Vallés. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gobierno de Aragón, encabezada por el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, e integrada por Jorge Crespo, jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil; Óscar Aguarta, inspector jefe del Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca; y Juan José Serrano, jefe de Sección de Coordinación de SPEIS, ha realizado esta semana una visita de trabajo al Complejo Central de los Bombers de la Generalitat, en Cerdanyola del Vallès.

El objetivo ha sido conocer en detalle la estructura organizativa, el funcionamiento operativo y los procedimientos técnicos del servicio catalán.

El Gobierno de Aragón ha explicado que esta jornada ha servido para avanzar en los trabajos previos necesarios para definir la estructura y el alcance del futuro Consorcio de Bomberos, un proyecto que se encuentra en su fase final antes de ser presentado formalmente a las diputaciones provinciales y a los servicios municipales de bomberos del territorio.

El intercambio técnico con el servicio catalán ha permitido contrastar modelos de organización y sistemas de mando que aportan referencias útiles para el diseño de la nueva estructura consorciada.

Durante la sesión de trabajo, responsables de los Bomberos de Cataluña han expuesto los elementos principales de su modelo. Tamara García, directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, ha presentado el origen del cuerpo, sus competencias y su implantación territorial.

Por su parte, el inspector jefe, David Borrell, ha detallado el modelo operativo, el sistema de mando (SisCom) y las especialidades del servicio.

La jornada ha continuado con la intervención de José Luis López, centrada en la doctrina operativa, y con la explicación de Francesc Boya sobre la flota de vehículos, el vestuario, las herramientas de intervención y las infraestructuras que utiliza el cuerpo.

El programa ha incluido además un recorrido por las instalaciones del Complejo Central, donde la delegación ha visitado la Sala Central de Bomberos, el patio de prácticas del parque y las áreas operativas del CCC y la UCP, guiados por Moisès Galán, jefe de la División Sala Central de Bomberos.

La jornada ha concluido en el Parque de Bomberos de Cerdanyola del Vallès, donde se han mostrado los recursos y procedimientos del Grupo Operativo de Soporte (GROS).

Con esta visita técnica, el Gobierno de Aragón ha consolidado un nuevo avance en la cooperación interadministrativa y en la revisión final del proyecto del futuro Consorcio de Bomberos, cuyo objetivo es mejorar la coordinación, la eficiencia y la capacidad operativa del servicio en el conjunto de la Comunidad.