Los aragoneses buscan la suerte este lunes en el Sorteo de la Navidad con un gasto medio de 102,15 euros

ZARAGOZA/A CORUÑA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este lunes 22 de diciembre reparte 2.772 millones de euros en premios a los que aspiran los aragoneses con un gasto medio por habitante de 102,15 euros, el cuarto mayor del país tras Castilla y León --121,28 euros--, Asturias --119,67 euros-- y La Rioja --113,96 euros--, muy por encima de la media nacional, situada en 76,08 euros por persona.

Por detrás de Aragón se encuentran las regiones de Cantabria --101,98 euros--, País Vasco --87,43 euros--, Castilla-La Mancha --86,47 euros--, Comunidad de Madrid --85,19 euros--, Comunidad Valenciana --85,17 euros-- y Galicia --83,29 euros--.

PREMIOS

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

ULTIMANDO PREPARATIVOS

Mientras, estos días se están ultimando los preparativos tras la llegada hace unos días de los bombos al Teatro Real de Madrid, con todos los elementos que intervendrán en el Sorteo.

El bombo grande ya está listo para acoger las 100.000 bolas de los números que participan en el Sorteo. Fabricado en el año 2006, está realizado en una aleación de latón y bronce, y tiene una altura de 2,64 metros, una anchura de 2,11 metros y un peso aproximado de 850 kilogramos. El diámetro de su esfera alcanza 1,58 metros.

Asimismo, el bombo pequeño, el que albergará las bolas de los premios, está realizado con los mismos materiales, y tiene unas dimensiones de 1,60 de alto por 1,28 metros de ancho, con un diámetro de esfera de 0,74 metros y un peso en torno a los 450 kilogramos. También están ya en el Teatro Real las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premios.