Un árbol resulta dañado al no protegerlo la empresa encargada de una obra privada en la calle Pedro María Ric de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un árbol ha resultado gravemente dañado al no protegerlo la empresa encargada de acometer una obra privada, de reparación por una avería de gas, en la confluencia de las calles Pedro María Ric y San Vicente Mártir, en el distrito Centro de Zaragoza.

Los técnicos del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido noticia de esta afección a un árbol debido a esta obra de carácter privado. En concreto, a este ejemplar le han seccionado completamente las raíces al hacer la zanja, dejando totalmente desestabilizado el árbol y con un riesgo de caída inminente.

Los técnicos de Parques y Jardines han solicitado la intervención de la Policía Local para que se persone en esta obra y comunique a la empresa el incumplimiento de las ordenanzas municipales de protección del arbolado urbano, levantando el atestado correspondiente.

El Ayuntamiento de Zaragoza, por su parte, hará la correspondiente reclamación a la empresa por la pérdida patrimonial que supone este ejemplar.

Asimismo, ha habido que pedir apoyo de los Bomberos de Zaragoza para realizar el apeo urgente del árbol, ya que no se podía esperar a este jueves, para hacerlo con las contratas municipales, debido a lo expuesto que ha quedado el árbol y el consiguiente peligro de caída.