Ariño (PSOE) acusa al PP de "utilizar las instituciones para abrir otro frente" contra Sánchez por el Nudo Mudéjar

La diputada socialista por la provincia de Teruel y portavoz adjunta del Grupo parlamentario, María Ariño, en rueda de prensa. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista por la provincia de Teruel y portavoz adjunta del Grupo parlamentario, María Ariño, ha acusado al Partido Popular (PP) de "utilizar las instituciones aragonesas para abrir otro frente contra el Gobierno de España a cuenta del Nudo Mudéjar".

Ha reaccionado así en rueda de prensa, ante las críticas de la portavoz 'popular' en las Cortes, Ana Marín, al alcalde de Andorra, Rafael Guía, por pedir al Gobierno de Aragón mayor implicación en el futuro de la Cuenca Minera de Andorra.

"Rafael Guía lo único que hizo es dar constancia de una realidad: que el Gobierno de Aragón no solo tiene que pedir sino también hacer", ha dicho Ariño apuntando que "de mano del Ejecutivo de Jorge Azcón no ha llegado a la zona ni un solo proyecto empresarial concreto, que han optado por repartir los fondos de transición justa que gestionan a toda la provincia y no específicamente a los municipios afectados por la reconversión minera, o que han despreciado o paralizado proyectos tractores fundamentales para la comarca como la pista minera o el apartadero de Andorra".

Además, ha acusado a Marín de "volver a mentir" por reprochar al Ministerio reducir el proyecto del Nudo Mudéjar. "Los megavatios se reducen por una declaración de impacto ambiental. Se reducen de 1200 a 830 y es Endesa, unilateralmente, el que los reduce a algo más de 400 megavatios", ha anotado.

"Que nos explique el PP y Ana Marín cuál es su propuesta", ha apuntado Ariño. "Si el PP está en contra de la declaración de impacto ambiental que lo diga. Creo que es el momento ahora mismo. Igual es que ahora está más cerca del negacionismo de Vox", ha dicho.

SUBVENCIONES A LOS GRUPOS

En otro orden de cosas, Ariño ha comentado que el PSOE ha votado, este martes en la Junta de Portavoces, a favor de aplicar el principio de proporcionalidad para la distribución de las subvenciones a los grupos parlamentarios, observando que esta legislatura la subvención será menor que en la anterior, pero "es lo que han votado los aragoneses y las aragonesas".

"Lo que no podemos hacer aquí ahora es buscar más financiación o no para mantener nuestro personal en los grupos parlamentarios", ha continuado la diputada del PSOE, apostillando: "Al final es lo que tenemos y con eso es lo que tenemos que trabajar durante y lo largo de toda la legislatura", ha finalizado.