Armengol destaca a Lambán como "un servidor público ejemplar, profundamente comprometido con Aragón"

Alegría: "Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria"

ZARAGOZA/MADRID/PALMA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha destacado al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, fallecido este viernes, como "un servidor público ejemplar, profundamente comprometido con Aragón y con los valores que compartimos".

En un mensaje en redes sociales, la expresidenta del Govern y líder de los socialistas baleares ha afirmado que ha recibido la noticia del fallecimiento de Lambán con "enorme tristeza".

Por su parte, políticos de todos los partidos han lamentado este viernes la muerte de Javier Lambán, a quien han definido como "un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días" y un hombre "comprometido" con su tierra.

Lambán ha fallecido este viernes víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros.

Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

Uno de los primeros en expresar públicamente sus condolencias ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha destacado la "huella imborrable" que han dejado "su trayectoria y compromiso.

Desde su formación, el PSOE ha puesto en valor a Lambán como un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días. "Gobernó Aragón pensando en todos y todas, y su legado sigue vivo hoy en esa tierra", ha resaltado el partido.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado "muchísimo" la muerte de Lambán, al que ha definido como "un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar".

De su lado, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha lamentado el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón y ha trasladado sus condolencias.

Además, los presidentes de diferentes comunidades autónomas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra o Murcia, entre otros, también han trasladado ya sus condolencias públicas ante el fallecimiento de Lambán.

Desde el Ejecutivo, distintos ministros han lamentado el fallecimiento. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha recordado "como un hombre comprometido con su tierra y que dedicó su vida a trabajar por los aragoneses y aragonesas".

ALEGRÍA

Por su parte, la aragonesa y portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha ensalzado: "Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha puesto de relieve su legado y dedicación como presidente de Aragón y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, le ha elogiado como "un político honesto y comprometido".

"Se va un hombre que trabajó y luchó por su tierra y por la gente. Por el progreso de Aragón, ha lamentado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Por su parte, el ex dirigente de Podemos Pablo Echenique, Javier Lambán, también ha recordado a Lambán, del que dice que guarda "un sincero aprecio". "Hemos discrepado en muchas cosas, pero casi siempre sentí que sus ideas y sus argumentos -aunque, para mí, equivocados- provenían de la convicción y no de la táctica", ha escrito en redes sociales.