El artista Fernando Querol dona a la finca de La Alfranca tres obras pictóricas

El artista Fernando Querol entrega sus obras a la directora general de Educación Ambiental, Raquel Giménez. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Alfranca cuenta, desde este verano, con tres obras pictóricas más gracias a la donación del artista Fernando Querol quien ha cedido tres de sus últimas creaciones enmarcadas en el movimiento artístico denominado abstracción geométrica para ser expuestas de modo permanente en el Palacio de los Marqueses de Ayerbe de la finca.

La iniciativa surge del propio artista por la vinculación que le une a este espacio, contribuyendo así a la difusión del arte y la cultura que lleva a cabo la finca desde hace años, ha informado el Gobierno de Aragón.

Al acto de entrega ha acudido la directora General de Educación Ambiental, Raquel Giménez, mientras que la directora técnica de la finca, Ana Victoria Sanz, ha recibido las obras de la mano del artista.

En concreto, Querol ha querido donar al Dirección General de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón las obras 'Amanecer', 'Cielo estrellado' y 'Átomo', pertenecientes a la serie 'Cubos'. La composición de las imágenes está compuesta por piezas yuxtapuestas en perspectivas y trayectorias únicas. Se trata de la combinación de figuras de formas geométricas planas y otras de apariencia bidimensional, de diferentes colores y tamaños.

Las obras pictóricas 'Amanecer' (2023), 'Cielo estrellado' (2023) y 'Átomo' (2023), ofrecen un nexo de continuidad con la abstracción geométrica aragonesa, en la estela de otros pintores como Roberto Coromina (Zaragoza, 1965) o José Luis Lasala (Zaragoza, 1945-2022). Las tres obras donadas se inscribirán en el Inventario de patrimonio propiedad de la comunidad autónoma de Aragón.

ARAGONÉS DE VOCACIÓN

Fernando Querol (Palma de Mallorca, 1937) es uno de los artistas más destacados de Aragón. En su última exposición llevada a cabo en 2019 bajo el nombre 'Especies de Espacios', Querol expuso una selección de sus mejores obras pictóricas desde 1975 a 2017 en La Alfranca. Una exposición que generó en el artista la motivación por esta donación y que estuvo comisionada por Mercedes Bueno.

Su formación de origen como delineante proyectista, ha influenciado su obra artística, dando como resultado espacios ideales o idealizados donde disfrutar y desarrollarse en plenitud.

Así, el orden y la armonía alcanzan a su creación artística que, mediante la combinación de cálculos matemáticos, se traducen en formas y colores para transmitir ese mismo deseo de procurar serenidad y bienestar a las personas que las contemplan.

Con esta donación, La Alfranca cuenta con un nuevo elemento cultural que permitirá continuar con la labor de educación ambiental que se lleva haciendo desde hace años a través del arte y la cultura.