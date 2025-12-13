El artista Óscar Bueno presenta en el CDAN su proyecto de investigación sobre el paisaje pirenaico

El artista Óscar Bueno, en el CDAN. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca acoge este domingo, 14 de diciembre, a las 12.00 horas, un taller y encuentro con el artista multidisciplinar Óscar Bueno, en el marco de su residencia artística en el museo. La actividad, titulada 'La excitación del paisaje', ofrece una inmersión en su proceso de investigación y creación que explora la relación entre la música, la imagen y el movimiento en el entorno específico de los Pirineos.

Óscar Bueno, quien ha sido seleccionado por el Ministerio de Cultura entre más de 800 candidatos como beneficiario del programa de Ayudas para la creación, investigación y producción de proyectos artísticos en residencia, compartirá con los asistentes los avances de su trabajo durante su estancia en el centro, que comenzó el pasado mes de octubre y se alargará hasta el mes de enero.

El artista, que eligió el CDAN para llevar a cabo su proyecto en residencia, entre los más de cien museos posibles de todo el territorio español, reflexionará sobre cómo el entorno de la montaña influye en la creación sonora y visual, y cómo el cuerpo actúa como receptor, catalizador y parte integrante del paisaje.

"Mi idea es trabajar con los paisajes que conforman las montañas y estoy trabajando mayoritariamente en los Pirineos, sobre todo en el valle de Tena y en el valle del Aragón", ha explicado Bueno.

"El trabajo tiene varias líneas de acción: una más relacionada con un formato de video, otra que tiene que ver con la creación de partituras a través de los contornos de las montañas y otra más performativa. En todas ellas, hay un pensamiento sobre el cuerpo. A través de todos estos ejercicios van apareciendo nuevas formas de pensar el paisaje y de relacionarnos con nuestro entorno".

Como parte de la línea de acción performativa del proyecto, el artista realizará un acto público en el Pirineo oscense durante el mes de enero. El público interesado estará invitado a participar en esta experiencia. La ubicación exacta de la performance está todavía por determinar y se anunciará próximamente a través de los canales oficiales del CDAN.

La sesión de este domingo, día 14, abordará no solo las líneas de trabajo actuales, sino también cómo estas nacen de sus anteriores proyectos performativos sobre el paisaje, incluyendo reflexiones surgidas durante los caminares y trayectos en la propia naturaleza, que el artista recoge en pequeños textos a modo de pensamiento.