El artista plástico Sergio Abraín muestra sus inquietudes a través de 80 obras en La Lonja

Publicado 05/10/2018 19:52:35 CET

ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista plástico zaragozano Sergio Abraín ha inaugurado este viernes su exposición 'Rompiendo el tiempo, 1974-2018', con la que muestra, en La Lonja de Zaragoza, sus inquietudes y pensamientos durante una trayectoria de casi 45 años.

El consejero municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, y la jefa municipal de Cultura, Romana Erice, han acompañado al artista en la presentación de su exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 31 de diciembre.

Rivarés ha considerado que Abraín es un artista que "se merecía" inaugurar esta exposición en las fiestas del Pilar porque, durante una trayectoria de más de 40 años, ha sido "maestro de casi todo". "No es un pintor, es mucho más: es artista plástico, diseñador, publicista, editor, decorador, escaparatista", ha puntualizado.

"Sus obras están ordenadas cronológicamente, excepto alguna violación del tiempo, pero lo último que se ve no es el final de su trayectoria, sino el principio de un nuevo ciclo", ha avanzado Rivarés, quien ha opinado que Abraín siempre ha sido un autor que se ha adelantado a su tiempo, reflejando "muchos estilos".

Como ha indicado el consejero municipal, las obras seleccionadas para la exposición se han distribuido siguiendo unas pautas cronológicas, pero también íntimas y personales. Cada ámbito de la sala refleja la vida y la historia que le ha tocado vivir a su autor y el modo en el que la ha reflejado a través de la pintura.

Con más de 80 piezas, se muestra la trayectoria del artista desde sus creaciones de los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad. En 'Rompiendo el tiempo, 1974-2018' se pueden contemplar trabajos muy diversos que van desde los cuadros en blanco y negro hasta los de colores pastel o las vitrinas que se alejan de la pintura y se componen de materiales diversos.

MUCHAS CARAS

La jefa municipal de Cultura, Romana Erice, ha hecho hincapié en las "muchas caras" con las que cuenta el artista y que permiten mostrar obras muy distintas. "Es un privilegio poder contar con su obras en estas fiestas", ha asegurado.

Por su parte, Abraín ha explicado que su obra refleja dos aspectos a los que "siempre" se ha negado, como son la impotencia que supone la "frustración" y el no dejar volar "las satisfacciones y utopías" que se le van presentando. Por ello, se ofrecen piezas que hablan de "la libertad, del amor" y del "placer casi físico" que le produce la pintura.

Ha puesto de manifiesto su inconformismo a lo largo de su trayectoria: "Nunca me ha bastado con ver qué arte se hacía en Nueva York o Berlín, quería tener Nueva York y Berlín en mi casa". Con esa finalidad, ha hecho arte en acrílico sobre cartón o sobre lienzo, boligrafía, pluma y óleo sobre lienzo y sobre tabla, entre otros.

UN VIAJE

Las 80 obras que se presentan en La Lonja otorgan la posibilidad de emprender un viaje desde la "inocencia" de los inicios de Abraín hasta "lo mordaz" de sus obras más actuales, según ha indicado el propio artista. Esta última etapa, ha remarcado, permite "entrar en mi mundo interior", viendo la representación de "cosas que me inquietan, me interesan o me provocan".

"Lo habitual ahora es la indiferencia --en la Cultura--, por eso me quedo satisfecho si, con mi obra, consigo que el espectador se haga preguntas o sienta curiosidad", ha confesado Abraín, quien ha relatado que "cada proyecto nace con independencia del anterior, como una experiencia nueva sin la necesidad de seguir un discurso único que perdería sentido en una sociedad en la que cada día es una aventura".

Los asistentes contemplarán obras que van desde un surrealismo onírico en blanco y negro hacia el inicio de los años setenta para encaminarse al surrealismo social y agresivo que se expresa a través del color y la crítica. A continuación, el ruido negro, la poética del agotamiento, que da paso a los espejos y reflejos que cambian y transforman los espacios.

La exposición se podrá visitar en La Lonja, ubicada en la plaza del Pilar, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, los días laborables, y de 10.00 a 14.30 horas los festivos. Los lunes permanecerá cerrada. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de diciembre.