Artistas locales e internacionales recrean el "Jardín que imaginamos" en ZGZFlorece en el Parque Grande

Inauguración de la VI edición de ZGZFlorece en el Parque Grande - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Artistas locales e internacionales han recreado con sus composiciones florales el "Jardín que imaginamos" en la VI edición de Zaragoza Florece --ZGZFlorece-- en el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde hasta el domingo, 25 de mayo, se puede disfrutar del arte floral, música, gastronomía, cuentacuentos y numerosas actividades para todos los públicos.

A lo largo del mayor espacio verde de la ciudad el visitante descubrirá las diez instalaciones florales que embellecen este pulmón de Zaragoza y que se inspiran en la naturaleza, en el juego de luces que provocan los rayos del sol y lo adaptan a cada uno de los diez espacios donde se pueden admirar las composiciones florales y también de noche porque todas están iluminadas.

Este festival se ha consolidado como una cita al aire libre que atrae a zaragozanos y visitantes de toda España como revelan las cifras de la última edición que contó con la presencia de 360.000 personas y supuso un retorno económico para la ciudad de 9 millones de euros.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; han presentado esta IV edición, que ha tenido como anfitriona a la chef, Samantha Vallejo-Najera.

Natalia Chueca ha recordado que este festival nace al salir de la pandemia como un florecer de la ciudad. "De cómo Zaragoza tenía que volver a salir, abrirse al mundo, posicionarse a nivel internacional y hacerlo en primavera a través de las flores. Creo sin duda que es un grandísimo éxito", ha observado.

Tras recordar que surge para ser una fiesta de todos los zaragozanos, también se crea como un guiño a los floristas que al salir de la pandemia no habían podido vender su producto al suspenderse todos los eventos, necesitaban poner en marcha sus comercios y ahora se ha consolidado.

Chueca ha incidido en que este festival "sintetiza el mejor arte floral, la alegría de vivir, la gastronomía, la música y también tiene un gran impacto económico en la ciudad".

ELOGIO A ZARAGOZA

La chef, Samantha Vallejo-Nájera ha dicho que "entre la emoción de Labordeta y el latigazo de Kase O, uno entiende perfectamente Zaragoza", que ha descrito como una ciudad que "mezcla poesía y calle, tradición y modernidad, jotas y rap, flores y conversación, una ciudad que sabe celebrar, pero también sabe cuidar".

"Por eso --ha añadido la televisiva chef-- tiene tanto sentido el Festival Zaragoza Florece, porque no es solo un festival, es Zaragoza haciendo lo que mejor sabe hacer, llenar de vida los espacios compartidos. Convertir este parque en un encuentro, en música, en belleza, en primavera".

Ha hecho referencia a las tesis de los analistas políticos que señalan que "cuando Zaragoza habla, España escucha" porque pocas ciudades reflejan "tan bien el pulso real del país". "Ni demasiado norte, ni demasiado sur". Ni exageradamente rápida, ni dormida. Una ciudad sensata, con carácter, con criterio propio. Y quizá por eso aquí todo es tan auténtico. Zaragoza no necesita aprender nada, simplemente es".

También ha aludido al pintor de Fuendetodos al comentar que "Goya pintó reyes, pero nunca dejó de mirar a la gente" y ese aspecto es lo que representa Zaragoza. "Una ciudad capaz de ser monumental y cercana al mismo tiempo, capaz de entender historia inmensa, sin perder nunca el alma barrio de plaza y de conversación. Quizá por eso uno viene aquí pensando que visita una ciudad y acaba sintiendo que entiende un poco mejor España".

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha comentado que aunque era conocida la faceta de chef de Vallejo-Nájera era desconocida su afición a la escritura. "Muchas gracias por los sentimientos que te ha transmitido esta ciudad tan bonitos y que siempre te va a recibir con mucho cariño", le ha dicho a la televisiva chef.

Gaudes también ha agradecido a los 13 patrocinadores y a los 10 colaboradores por hacer posible este evento en el que mostrar las creaciones florales de "grandes artistas".

COMPOSICIONES FLORALES

Bajo el concepto creativo de "El jardín que imaginamos", el festival propone un recorrido artístico en el que diez creadores florales reinterpretan la relación entre naturaleza, ciudad y creatividad.

Cada instalación ha sido concebida como una obra única que dialoga con el entorno y con el público, transformando los espacios del parque en un gran museo al aire libre. La propuesta reúne a destacados artistas florales de ámbito nacional e internacional, junto a profesionales emergentes y colectivos locales que aportan nuevas miradas al lenguaje floral contemporáneo.

Entre estos artistas emergentes está la florista, Clara Sanz, de Arcos de Jalón (Soria) que con su obra "Del agua nace la flor" que es una nube de flores de la que caen gotas de agua, que son flores secas, y sobre el suelo forman cuatro brazos de agua. Está confeccionada con paniculata, rosas y claveles y es un homenaje a las mujeres que de la ribera del Jalón que han cultivado flores.

Otra composición muy representativa y muy llamativa por su ubicación es la de la escalinata del Batallador, realizada por Nicu Bocancea, con el título "The garden that glows within". Sobre las escaleras en cascada penden candelabros de bambú con plantas, todo en color lila, que se balancean y crean reflejos.

También hay intervenciones florales en el Puente de los Cantautores, Los puentes de la avenida Bearneses, La calle Isabel Zapata Marín, el Pozo, el Cupresal, el invernadero, la Pajarera o el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa, que está recién restaurado. Sus autores son Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón.

NOVEDADES

Entre las novedades de este año destaca La Placita by Enbotella, un espacio experiencial situado en el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa, que cuenta con programación musical propia y con marcas invitadas --Vinica Gin, Solare Spritz-Mionetto, Anayon, Basserat de Bellefon y Laus-- que ofrecerán actividades y propuestas de valor añadido. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de encuentro natural dentro del recorrido del festival.

El Jardín Botánico "Francisco Locos", completamente renovado, se ha incorporado, por primera vez, como espacio protagonista. Acoge actuaciones musicales y propuestas artísticas que dialogarán con la botánica, reforzando la dimensión cultural del festival y ampliando su recorrido hacia esta nueva zona.

ACTIVIDADES

Pensado para todos los públicos, ZGZ Florece cuenta con el Mercado de las Flores, ubicado en el paseo San Sebastián, que reúne a floristerías y negocios locales para ofrecer productos florales y decorativos.

Enfrente se ha ubicado la zona gastronómica con 20 foodtrucks para degustar propuestas culinarias variadas, desde cocina internacional hasta productos locales y opciones saludables. La Zona Picnic, situada junto al escenario principal y al set de DJs, se ha ideado como una lugar para relajarse, disfrutar de la música y compartir el ambiente del festival.

El espacio EcoKids ha programado actividades educativas sobre sostenibilidad, talleres de compostaje, juegos y espectáculos infantiles. Además, los maestros florales realizarán demostraciones en directo en la nueva arboleda, acercando al público sus técnicas y procesos creativos.

También se pude admirar el encaje de bolillos con "Las encajeras de la Almozara", que han realizado una exposición que evoca a la naturaleza. También se ha previsto un taller de crochet con la Asociación de Antiguos Alumnos de Salesianos.