Asaja alerta de que el acuerdo UE-Mercosur supondrá "competencia desleal" para los agricultores españoles

Según la asociación, entrarán al mercado europeo productos prohibidos en la Unión Europea

MADRID/ZARAGOZA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) ha criticado el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Mercosur y ha advertido de "competencia desleal" contra los agricultores españoles.

Asaja considera que entrarán al mercado europeo productos prohibidos en la UE, como ciertos fitosanitarios o carne con hormonas de crecimiento, pues "se está permitiendo que productos con reglas distintas lleguen al mismo consumidor", ha sentenciado el presidente de la asociación, Pedro Barato.

Entre las principales preocupaciones, Asaja señala que el acuerdo reducirá los beneficios a corto plazo en sectores como el aceite de oliva o el vino y pondrá en riesgo las explotaciones de carne de vacuno, azúcar, remolacha, cítricos y ganadería extensiva.

En este contexto, Asaja ha anunciado que intensificará su presión política en la fase definitiva en el Parlemento Europeo tras el visto bueno del Consejo, manteniendo que "sin reciprocidad, no hay comercio justo".

En la misma línea, el secretario general de Asaja Aragón, Ramón Solanilla, ha expresado su total desacuerdo y oposición a la aprobación del Tratado de Mercosur por ser un acuerdo "que se ha aprobado sin reciprocidad y con un alto coste para la agricultura y ganadería europea".

Solanilla advierte de que "está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la Unión Europea y el modelo de explotación familiar agraria que tenemos en nuestra comunidad autónoma".

Y ha señalado directamente al ministro de Agricultura, Luis Planas, como "principal culpable" de este acuerdo y del apoyo de España a este acuerdo de Mercosur, que no ha contado, según ha subrayado, con las organizaciones agrarias ni con el sector. Por lo que no ha descartado llevar a cabo movilizaciones hasta el próximo 19 de enero para que el Parlamento europeo no ratifique el acuerdo.