Asaja aplaude el plan de ayudas contra el fuego bacteriano

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Aragón ha expresado su apoyo al plan de ayudas para los cultivos afectados por el fuego bacteriano, anunciado este martes por el Gobierno autonómico, y ha recordado que ya había solicitado al Ministerio de Agricultura y al Ejecutivo regional la creación de una línea específica para combatir esta enfermedad.

Para Asaja, es importante que las administraciones trabajen de forma coordinada con los profesionales del sector para anticiparse a problemas fitosanitarios y proteger en Aragón la producción de fruta y vino.

Ha recordado también que se trata de una preocupación y reivindicación que el pasado 1 de agosto se trataba en la reunión mantenida en Zaragoza entre responsables de Asaja de La Rioja, Navarra, Lleida y Aragón.

En el citado encuentro de trabajo, los representantes de la cuenca del Valle del Ebro, afectados por esta enfermedad en explotaciones frutícolas, exigían un plan nacional para luchar contra el fuego bacteriano.