ASAJA Aragón advierte de la crítica situación que afrontan los cultivos de secano como no llueva y baje la temperatura

Espigas asuradas por el calor y la falta de agua en un campo de Almochuel. - ASAJA ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

ASAJA Aragón ha expresado su enorme preocupación ante la crítica situación que atraviesan los cultivos de cereal y proteaginosas en buena parte de los secanos aragoneses, en los que la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas están poniendo en serio riesgo la campaña agrícola de este año.

Gran parte de las explotaciones situadas en el centro de Aragón, especialmente en el sur de Zaragoza y Huesca, así como en el norte de Teruel, dependen de manera urgente de lluvias generalizadas y de una bajada de temperaturas en los próximos días que ahora mismo no anticipan las predicciones meteorológicas.

Antes bien, estas apuntan precisamente a lo contrario, lo que podría abocar a numerosas parcelas a producciones mínimas o incluso nulas.

Desde ASAJA Aragón se señala que todavía existe cierto margen de reacción en las tierras altas del norte de Zaragoza y Huesca, así como en las zonas altas y el sur de Teruel, al tratarse de cosechas más tardías.

No obstante, también en estas comarcas será imprescindible que cambie la situación meteorológica en breve para salvar la campaña.

La organización agraria destaca, además, la paradoja que vive el campo aragonés este año. Tras un invierno lluvioso, muchos agricultores realizaron mayores inversiones en fertilizantes, herbicidas y fungicidas, confiando en una campaña normal o positiva. Si finalmente no se logra cosechar, las pérdidas económicas serán todavía más graves debido al elevado coste de producción asumido durante los últimos meses.

La organización advierte de que esta situación llega en uno de los momentos más delicados para el sector cerealista aragonés, que arrastra ya numerosos problemas estructurales.

Así, los elevados costes de producción y los bajos precios pagados al agricultor, así como la repetición de malas cosechas se suman al gran hartazgo en el sector por la excesiva burocracia y normativa medioambiental, además de la falta de herramientas eficaces frente a los mercados competidores exteriores.

Por todo ello, si la situación se mantiene ASAJA Aragón solicitará al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España medidas de apoyo para los agricultores afectados. "De confirmarse esta catástrofe productiva, estaríamos ante la puntilla para muchas explotaciones cerealistas aragonesas", concluyen desde ASAJA Aragón.