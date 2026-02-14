ASAJA Aragón exige flexibilizar la PAC y medidas urgentes urgentes ante el impacto de las lluvias en el campo

Reunión de la sectorial nacional de ganadería extensiva de vacuno de ASAJA Nacional celebrada en el marco de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA 2026) en Feria de Zaragoza - ASAJA ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

ASAJA Aragón ha solicitado al Gobierno de Aragón la adopción urgente de medidas excepcionales que permitan flexibilizar los requisitos de la Política Agrícola Común (PAC) para 2026, tras los graves efectos que las persistentes lluvias están provocando en el campo aragonés.

La organización agraria advierte de que las precipitaciones continuadas desde finales del otoño, intensificadas especialmente desde enero en Aragón, han impedido realizar labores agrícolas esenciales.

Muchas explotaciones no han podido finalizar la cosecha de cultivos de verano ni acometer la siembra habitual de invierno en zonas de regadío, lo que compromete seriamente la planificación productiva.

Esta situación dificulta el cumplimiento de las obligaciones ligadas a las ayudas de la PAC, especialmente las relacionadas con las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) de la Condicionalidad Reforzada y con determinados regímenes medioambientales como la rotación de cultivos con especies mejorantes, la siembra directa o los espacios de biodiversidad.

ASAJA Aragón alerta de que, si no se adoptan medidas de flexibilidad, numerosas explotaciones podrían sufrir importantes pérdidas económicas e incluso ver comprometida su continuidad.

La organización emplaza al Ministerio a que conceda excepciones más allá de la misma, dado lo extraordinario de la situación y recuerda que la normativa europea contempla excepciones cuando las condiciones meteorológicas impiden cumplir los requisitos establecidos y solicita que se apliquen reducciones en los porcentajes obligatorios de rotación, ajustes en la presencia de leguminosas y flexibilización de determinadas prácticas ambientales, especialmente en parcelas afectadas por encharcamientos o daños en cultivos por exceso de humedad.

ASAJA Aragón insiste en la necesidad de que estas medidas se adopten con rapidez para aportar seguridad al sector y evitar un impacto económico mayor en un contexto ya marcado por elevados costes de producción e incertidumbre climática.

LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

ASAJA Aragón ha sido anfitriona este viernes de la sectorial nacional de ganadería extensiva de vacuno de ASAJA Nacional, celebrada en el marco de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA 2026) en Feria de Zaragoza.

Al encuentro han asistido ganaderos de toda España, tanto de forma presencial como por videoconferencia, para analizar la situación sanitaria del sector y los principales retos a los que se enfrenta el vacuno en extensivo. La sectorial ha sido inaugurada por Juan Luis Delgado, responsable de la sectorial de vacuno de ASAJA Nacional y presidente de ASAJA Salamanca, junto a Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Aragón, quienes han dado paso a la ponencia del investigador y profesor Juan José Badiola.

Badiola, conocido por sus importantes investigaciones sobre la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de las "vacas locas", ha ofrecido datos de gran interés sobre las enfermedades que actualmente están presentes en nuestro país y que afectan al sector del vacuno.

En su intervención ha abordado cuestiones relacionadas con la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), entre otras, destacando la importancia de la prevención, la vigilancia y las medidas de bioseguridad en las explotaciones.

Uno de los mensajes centrales ha sido la necesidad de la vacunación como herramienta clave para frenar la propagación de estas enfermedades y proteger la viabilidad de las explotaciones ganaderas. Durante el debate también se ha tratado el vaciado sanitario de las granjas en caso de detectarse un foco de DNC, recordando que se trata de una normativa europea de obligado cumplimiento que las administraciones no pueden eludir.

No obstante, por parte de los ganaderos se ha insistido en que el vaciado sanitario, tal y como está planteado, no tiene sentido en muchos casos y pone a numerosas explotaciones al borde del cierre, al suponer un golpe económico y productivo difícil de asumir, especialmente en la ganadería extensiva.

Por su parte, la directora general en funciones de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, ha centrado su intervención en el estado actual de la DNC en Aragón, explicando la situación sanitaria y las actuaciones que se están llevando a cabo para su control.

En relación con la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), también se ha hablado de la eficacia de una vacuna desarrollada en Galicia, en un contexto en el que esta enfermedad se ha ido extendiendo prácticamente por todo el territorio, afectando de forma significativa al sector del vacuno.

La sectorial nacional de ganadería extensiva de vacuno ha servido además para poner sobre la mesa otros asuntos de gran interés para los ganaderos, como el movimiento de animales, las restricciones derivadas de la vacunación y las consecuencias prácticas que estas medidas tienen en el día a día de las explotaciones.

Durante el turno de preguntas, se ha hablado de otras enfermedades y en relación con el origen de la peste porcina africana (PPA) detectada en Barcelona, el profesor Badiola explicó que la investigación de la Guardia Civil es compleja, y señaló que una de las hipótesis que se barajan podría ser una fuga de laboratorio, recordando en cualquier caso que el riesgo cero no existe en materia de bioseguridad.

Frente al conjunto de enfermedades que han afectado este último año a las granjas españolas, el profesor Badiola ha señalado que se han dado muchas circunstancias para que esta situación se produzca, pero ha querido destacar la gran profesionalidad de los ganaderos y el aumento de las medidas de bioseguridad en las explotaciones, que están siendo fundamentales para frenar la expansión de las enfermedades.

Desde ASAJA Aragón se valora muy positivamente la celebración de esta sectorial en el marco de FIMA 2026, que ha permitido compartir información técnica rigurosa, resolver dudas del sector y reforzar la coordinación entre ganaderos y administraciones.

Asimismo, ASAJA Aragón reclama cambios en los protocolos sanitarios actuales, para que sean más proporcionados, realistas y adaptados a la realidad de la ganadería extensiva, priorizando la prevención, la vacunación y la bioseguridad frente a medidas drásticas que pueden comprometer la viabilidad de muchas explotaciones.