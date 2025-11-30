ASAJA Aragón muestra su profunda preocupación por el foco de peste porcina y exige el control de la fauna silvestre

Archivo - Jabalíes en los alrededores de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

BARBASTRO (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS) ASAJA Aragón expresa su máxima preocupación ante la confirmación de un foco de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en la provincia de Barcelona, en la montaña de Collserola, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona situada en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Esta es una enfermedad que, aunque no afecta ni a la carne de porcino ni a la salud humana, sí supone un riesgo gravísimo para el sector ganadero.

El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla recuerda que "no hay ninguna explotación porcina afectada, tratándose exclusivamente de jabalíes, pero advertimos que este escenario evidencia de nuevo la falta de control sobre la fauna silvestre, algo que, desde nuestra organización agraria, llevamos denunciando activamente".

Desde hace años, ASAJA Aragón viene alertando de la proliferación descontrolada del jabalíes, una situación que se ha convertido en una amenaza real tanto para la agricultura y la ganadería como para la salud pública. Se estima que en España hay más de un millón de jabalíes, y esta superpoblación no solo puede propagar la PPA, sino también otras enfermedades zoonósicas como la brucelosis o la tuberculosis, que sí pueden transmitirse a los seres humanos.

"Desde nuestra organización reclamamos de nuevo al Ministerio de Agricultura (MAPA) y a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón que adopten medidas contundentes coordinadas entre administraciones y que se aplique el principio de regionalización (al igual que sucede en el caso de la dermatosis nodular). De esta forma se evitaría cerrar mercados tan importantes como el chino", insiste Solanilla.

Asimismo, ASAJA Aragón recuerda que España exporta la mayor parte de su producción porcina a la Unión Europea, y alrededor de un 20% a China, por lo que una gestión rápida y eficaz es esencial para proteger uno de los motores económicos del país.

En Aragón, el porcino tiene un peso determinante: supone aproximadamente el 60% de la producción ganadera, siendo un pilar clave para miles de familias y para la economía rural.

El sector del porcino no es solo uno de los pilares económicos de Aragón, sino que además sirve de vertebrador del territorio, ya que da empleo tanto directos como indirectos, y fija población donde se desarrolla.

PLANES DE CONTROL Y VIGILANCIA

La organización agraria reitera que se debe abordar de una vez por todas la cuestión de la fauna silvestre, adoptando planes de control poblacional, reforzando la vigilancia sanitaria, y poniendo en marcha políticas que tengan en cuenta la realidad del territorio y las advertencias que el sector lleva años transmitiendo.

ASAJA Aragón vuelve a ofrecer su colaboración total para trabajar junto a las administraciones en la puesta en marcha de medidas eficaces que protejan al sector porcino, a los ganaderos y al conjunto del medio rural.

El sector del porcino en Aragón lleva décadas implementando todas las medidas exigidas en los temas de sanidad y bioseguridad aplicadas en sus explotaciones.

Es por ello que desde el primer momento se ha exigido a las diferentes administraciones, que sean ellas también cumplidoras de tanto las medidas de bioseguridad y vigilancia en entornos naturales, pero sobre todo en lo referente al transporte de animales tanto vivos como muertos.

Así, este lunes, 1 de diciembre, el secretario general de ASAJA Aragón y un responsable de la sectorial de porcino, asistirán a una reunión informativa a las 10.30 horas, junto al resto de organizaciones agrarias de la comunidad, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón (AIAA), convocada 'por el consejero de Agricultura, Javier Rincón y la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza en la sede de este Departamento en Zaragoza.