Asensio (CCOO) alerta de la precariedad laboral, "injustificable para avanzar hacia el empleo de calidad"

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Empleo de CCOO Aragón, Carmelo Asensio, ha alertado este viernes de la precariedad laboral, "totalmente injustificable para una economía que pretenda avanzar hacia un modelo de crecimiento inclusivo y socialmente justo a través del empleo de calidad".

Tras publicar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los datos del paro registrado durante el mes de octubre en Aragón, con un aumento del 1,67 por ciento respecto al mes anterior, elevándose a un total de 53.059 personas, CCOO ha señalado que "una vez abordado el problema de la elevada temporalidad en el sector privado, es hora de pasar a resolver otras deficiencias estructurales que siguen lastrando al mercado de trabajo para alcanzar el pleno empleo y que este pleno empleo se traduzca también en una mejor calidad de vida de las personas trabajadoras". Han recalcado que el 12,1 por ciento de las personas ocupadas están en riesgo de pobreza.

Asensio ha llamado la atención sobre el desempleo de larga duración, "que continúa manteniéndose en niveles muy elevados y cuyas causas se encuentran en las deficiencias de las políticas activas de empleo".

"Un asunto que no se soluciona con la Ley de Empleo aprobada en la anterior legislatura, en tanto que, entre otros defectos, no les provee de las herramientas necesarias para detectar las necesidades de las personas desempleadas, ofreciéndoles un catálogo de ofertas formativas y laborales que directamente no se adecuan a sus propias trayectorias profesionales. En consecuencia, el 42,2% de las personas paradas lo son de larga duración, es decir, llevan más de un año buscando empleo", ha señalado Asensio.

Para CCOO "no cabe duda de que la reforma laboral ha supuesto un avance significativo en la mejora del empleo reduciendo la temporalidad y la precariedad laboral y por ello, ahora más que nunca, es el momento de dar continuidad a todas esas políticas en materia laboral que profundizan en la protección de derechos de la clase trabajadora y que se quedaron en el tintero de la anterior legislatura".

"Entre los próximos retos que debemos abordar en el marco del diálogo social se encuentra la reducción de la jornada de trabajo, la revisión de los horarios laborales y la necesaria reforma de las causas y el coste del despido para que recupere el efecto disuasorio y de reparación del daño que nunca debió de haber perdido", ha expuesto Carmelo Asensio.