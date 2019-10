Asensio (Más País-CHA-Equo) se presenta como "la alternativa real" frente al "hartazgo" y la "ingobernabilidad"

Publicado 21/10/2019 21:02:34 CET

ZARAGOZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más País-CHA-Equo ha presentado este lunes, en el restaurante Luna Morena de Zaragoza, su candidatura al Congreso y el Senado por esta provincia, con la que concurrirá a las elecciones generales del 10 de noviembre, que es "la alternativa real" frente al "hartazgo" derivado de la "irresponsabildad" de los partidos que han llevado a una situación de "ingobernabilidad", en alusión a PSOE y Podemos. El líder de Más País, Íñigo Errejón, participará, probablemente, en el mítin central de esta candidatura en Zaragoza.

Así lo ha indicado el cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, el exconcejal de CHA Carmelo Asensio, quien ha asegurado que la candidatura está formada por personas "valientes" en una situación de bloqueo que "no se aguanta más y está generando mucho hastío", apostando por "actores políticos nuevos". Ha afirmado que "ha llegado el momento de mojarse porque cruzados de brazos no vamos a cambiar la situación actual" que, si continúa, "va a seguir desgastando la convivencia y va a conseguir minar la confianza de la gente en la política".

La política es "la herramienta para solucionar los problemas, no el origen de los proyectos", aseverando que esta candidatura es la herramienta más "útil" para solucionar los problemas políticos, animando a "dar un paso adelante". La de CHA es una candidatura "valiente y con coraje en este momento tan complicado para todos, diversa y plural".

Ha destacado la presencia de feministas, ecologistas, aragonesistas, independientes que "anteponen los intereses generales a los personales y de partido", abogando por "acabar con esta situación delirante de bloqueo y garantizar Gobiernos de progreso" para lo que CHA aportará su experiencia, poniendo el ejemplo del cuatripartito del Gobierno de Aragón, "el ejemplo de la gobernanza aragonesa, del diálogo y pacto político".

Además, Asensio ha puesto de relieve el compromiso de la candidatura con el feminismo político, asegurando que "tenemos un corazón violeta", emplazando a luchar contra la violencia machista y por la igualdad entre hombres y mujeres.

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha recordado que, en las elecciones del 28 de abril, este partido no se presentó para "no dividir a la izquierda y contribuir a que todos los votos de izquierda se transformaran en escaños", pero "no ha habido una voluntad real de conformar un Gobierno de progreso", añadiendo que el "duelo de egos" ha terminado en un "fracaso total".

"Cataluña huele a plástico quemado, a frustración, desesperanza, desazón y las condiciones para una soluciónn dialogada se alejan cada día más", ha continuado Soro, quien no se presenta como candidado, y ha advertido de que "la situación de Cataluña es el caldo de cultivo para que la extrema derecha campe a sus anchas con sus mensajes homófobos y misóginos".

La coalición con Más País es "una oportunidad única" junto con Equo, ha considerado Soro, quien ha emplazado a "sumar para sumar los esfuerzos y la experiencia" y así "incorporar una nueva pieza que agite el tablero y permita encontrar una vía que rompa el enconamiento y la política de barricadas que hemos visto los últimos meses". Además, Aragón no puede "desaparecer del debate en Madrid".

PARÁLISIS INSTITUCIONAL

La número dos, Cristina Marín, petróloga y empresaria, ha destacado que "la parálisis institucional nos está afectando a todos, por supuesto a las soluciones a la emergencia climática, en un momento muy difícil" y "por eso vamos a Madrid a aportar soluciones".

El tercer candidato, Eduardo García, ha alertado del trabajo precario, mencionando el caso de los jóvenes, y ha considerado que "no podemos seguir delegando en los partidos madrileños la representatividad de Aragón como país".

La candidata número cuatro, la veterinaria Ana Caudevilla, concejala de Uncastillo, ha anunciado que aportará "ruralidad", una forma de entender el territorio para afrontar la despoblación y el cambio climático, añadiendo que el desarrollo rural debe estar presente en todas las agendas políticas, reinvidicando la "diversificación" de los modelos productivos".

El profesor de la Universidad de Zaragoza, Santiago Gascón, número cinco al Congreso, ha afirmado que la democracia es "una constante exigencia a nuestros representantes y, sobre todo, empezando por nosotros mismos en todo aquello que estamos haciendo" por "un Aragón de izquierdas y a la vanguardia".

La candidata número seis, Josefina Musulén, miembro de ARMHA, "feminista por todos los lados y chuntera hasta la médula" --en palabras de Carmen Martínez-- ha dicho que "es necesario que el nuevo Gobierno de progreso reconstruya el escuálido pacto de Estado" contra la violencia de género y ha confiado en que la candidatura se ponga "las gafas violeta" feminista.

El exsecretario general de CCOO (1996-2004) Enrique Tordesillas, ocupa el séptimo lugar de la lista y ha lamentado "la incapacidad de llegar a acuerdos de PSOE y Podemos, los guiños de Pedro Sánchez a la derecha, nos han hecho dar un paso adelante", apostando por "igualdad de genero, social" para rechazar las reformas laborales. Ha abogado por "una solución progresista" que tenga en cuenta las características de Aragón y por buscar el encuentro permanente de los partidos de izquierda por "la causa común".