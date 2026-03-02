La Asesoría Jurídica de la DPZ defiende a ayuntamientos de Zaragoza en 40 procesos judiciales durante 2025

Archivo - Sede de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asesoría Jurídica de la Diputación de Zaragoza ha participado en un total de 40 procesos judiciales en defensa de los intereses de los ayuntamientos de la provincia durante el año 2025.

Esta labor, realizada por los letrados de la institución provincial, es uno de los servicios que presta la institución provincial en su competencia de apoyo a los municipios zaragozanos, en especial en asistir a aquellos que cuentan con menos recursos económicos y técnicos.

Así se extrae de la memoria de la actividad de la Asesoría Jurídica de la DPZ del año 2025, en la que además se da cuenta del resto de acciones realizadas por este servicio, tanto en defensa de los intereses de los municipios como en la de los propios intereses de la institución. Ambos tipos de procedimientos suman 106, 58 contencioso administrativos, 41 sociales y 7 mercantiles.

La Asesoría Jurídica es un servicio adscrito a la Secretaría General a través del cual la Diputación de Zaragoza presta asistencia legal a los ayuntamientos zaragozanos, a excepción de la capital y, especialmente dedicada a los de menor capacidad económica y de gestión.

DOS TIPOS DE DEFENSA

Desde el servicio se realizan dos tipos de defensa: en representación de los intereses de la propia diputación y en representación de las entidades locales.

Igualmente, los ayuntamientos de la provincia pueden realizar la solicitud de este servicio a través de la sede electrónica de la Diputación de Zaragoza, desde donde se posibilita gestionar las actuaciones derivadas de la necesidad de asistencia y asesoramiento jurídico, técnico o administrativo a las entidades.

Si se cumplen los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, los abogados de la Diputación de Zaragoza defienden a los municipios que lo solicitan tanto si son demandantes como si les toca ser parte demandada.

En concreto, el año pasado, la institución provincial asumió la defensa en 40 procedimientos en representación de las entidades locales de la provincial y en 66 en defensa de la propia institución.

Además, durante el año 2025 se han dictado por los Juzgados y Tribunales 108 resoluciones que han finalizado procedimientos judiciales. De ellos, 80 corresponden a procedimientos iniciados en años anteriores y 28 a iniciados en el año actual, en los que había asumido la dirección letrada de los intereses de la diputación y de las entidades locales.