La Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua llevan la segunda edición de FEIMA a Zaragoza

Publicado 25/11/2018 17:00:35 CET

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha sido la ciudad elegida para acoger, del 14 al 16 de diciembre, la segunda edición de la Feria y Encuentros Internacionales de Música Antigua (FEIMA) de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA). La cita se desarrollará en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

FEIMA es la única feria dedicada a la música antigua en España y constituye un punto de encuentro fundamental para profesionales, en cuyo marco se pueden establecer relaciones con todos los agentes del sector y presentar su trabajo a nivel internacional. Así, ofrece una oportunidad de construir redes y abrir al público la magia de los instrumentos antiguos y la interpretación historicista.

La programación se estructura en dos secciones: actividades dirigidas a público general (visitantes) y aquellas orientadas a profesionales (acreditados). Entre ellas comparten algunas actividades como las exposiciones o los showcases y conciertos a cargo de las compañías participantes. El precio para el público será de diez euros, seis para menores de 18 años, estudiantes, desempleados y personas con movilidad reducida. Los menores de 12 años tienen entrada gratuita.

Entre los grupos participantes se encuentran el dúo Emilio Villalba & Sara Marina, Grupo Cantoría, Los Comediantes del Arte, Dolce Rima, Música Trobada, Andreas Prittwitz, Música Antigua Ensemble - Eduardo Paniagua, Delirium Música, Piacere di Traversi, L'apothéose Ensemble, Capilla Jerónimo de Carrión - Alicia Lázaro y La Spagna - Alejandro Marías.

Asimismo, algunas de las personalidades invitadas son el gerente de la gerente de la Helsinki Baroque Orchestra, Márta Schmidt; el director artístico del Festival de Música de San Petersburgo, Andrey Reshetin; la directora del Festival Esteban Salas en Cuba, Teresa Paz; el director de Domus Artis, Coordinador de Programas en el Museo Nacional, Palace of the Grand Dukes of Lithuania y coordinador del Festival Banchetto Musicale, Vytautas Gaileviius; y el responsable de Proyectos de música clásica y jazz en Le Bureau Export, Lizon Lavaud.

Esta edición se realiza con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), a través de su programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de visitantes, gracias al cual más de una decena de profesionales internacionales podrán estar presentes en esta nueva edición.

Intervienen como colaboradores el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA), INAEM, MEC Industrias Culturales, Fundación SGAE y el Ayuntamiento de Zaragoza.

EXPOSICIÓN

La exposición permanente durante todo el ciclo, 'Érase una vez... los instrumentos de la música antigua' consistirá en pequeñas muestras y explicaciones dirigidas a públicos de todas las edades centradas en un determinado instrumento antiguo, respondiendo a preguntas como la manera en la que está construido o cuál es su funcionamiento.

Además, diferentes stands distribuidos en el recinto del CSMA desplegarán una extensa oferta de discos y todo tipo de publicaciones musicales, material promocional de grupos y asociaciones participantes, así como de entidades y organizaciones dedicadas al mundo de la cultura, la representación y la gestión musical.

Por otro lado, se ofrecerán muestras musicales de 20 minutos de duración, dirigidas a mostrar el trabajo realizado por los distintos grupos de música antigua y artistas participantes. Así, se intercalarán con interesantes conciertos familiares de mayor formato como Machina Antiqua. Música, arte e inventos medievales, a cargo de Emilio Villalba & Sara Marina.

MESAS REDONDAS

Al margen de las actividades más lúdicas, se han organizado una serie de mesas redondas que darán comienzo el viernes 14 de diciembre con 'Aspectos legales que plantean problemas cotidianos en la actividad del sector'. El sábado, día 15, será el turno de 'El patrimonio sonoro, materia prima de nuestra actividad'. Por último, el domingo, día 16, 'Creatividad e innovación; cómo aplicar estos conceptos a un sector que mira al pasado'.

Además, destinados al público infantil y juvenil, están previstos diversos tipos de actividades de carácter divulgativo tales como un concurso de dibujo sobre instrumentos, dirigido a niños que no superen los 12 años, o un taller de Danzas Históricas, además de conciertos familiares y otros dirigidos a escolares.

La I edición de FEIMA, celebrada en octubre de 2016, supuso el primer encuentro en este país dedicado específicamente a la música antigua y a la internacionalización del patrimonio propio; una propuesta innovadora con la que GEMA venía a cubrir un vacío existente en el sector.