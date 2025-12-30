Primeras imágenes de Kiko Rivera y Lola, su nueva pareja, juntos y en familia

Kiko Rivera y su nueva pareja, Lola, junto a los tres hijos del DJ, a su llegada a un centro comercial de Sevilla. - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 30 Dic. (CHANCE) -

Kiko Rivera está de nuevo enamorado. Él mismo lo gritaba a los cuatro vientos en la mañana de este martes, lo hacía a través de sus redes sociales con una imagen de una de sus manos entrelazada a la de su nueva pareja y con una frase que lo dice todo: "No esperaba encontrar nada, sólo seguía mi rumbo sin buscar respuestas. Pero entonces llegaste tú, y entendí que el destino a veces sorprende: se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo".

Pues bien, sólo unas horas después de que el DJ descubriese su estado sentimental, se ha dejado ver junto a ella y acompañado de sus tres hijos, disfrutando de un plan familiar. Los cinco han salido de la casa de Kiko y han acudido a un centro comercial cercano a la localidad en la que reside. Ha sido a su llegada cuando se ha podido ver que esta relación sentimental no es tan nueva como se podría pensar a juzgar por la complicidad entre Lola, que así es como se llama la novia Rivera, y los nietos de Isabel Pantoja.

Mientras que el pinchadiscos encabezaba el grupo de la mano de la menor de sus tres hijos, tras él iba su novia cogida de la mediana, mientras que el hijo que tiene con Jessica Bueno, todo un adolescente, iba por libre pendiente de todos y tratando de pasar desapercibido, recordando al gesto tímido que solía lucir su padre en su más tierna infancia.

Ha sido en el programa 'El Tiempo Justo' donde se han dado los primeros datos de la imponente morena que ha conquistado el corazón de Kiko Rivera Pantoja. Se trata de una joven bailarina que responde al nombre de Lola, tiene una academia de baile, ha participado en varios programas de televisión ejerciendo su profesión y llevaría saliendo con el DJ hace varias semanas. Todo va viento en popa, hasta el punto que cuenta no sólo con el beneplácito de los niños, sino también de Irene Rosales.