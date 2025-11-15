Una asociación del Matarraña (Teruel), seleccionada para un proyecto europeo contra la violencia en la infancia

Una de las actividades de Ama Matarraña con estudiantes de secundaria. - AMA MATARRAÑA

CRETAS (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

La asociación sin ánimo de lucro Ama Matarrña, especializada en educación transformadora y abordaje interseccional de las violencias, ha sido seleccionada para implementar dos líneas de actuación del proyecto 'Futuro libre de violencia contra la infancia' en la Comarca turolense del Matarraña, financiado por la UE a través del programa 'Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores'.

Este programa, gestionado por Educo, busca fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para erradicar la violencia hacia y entre niños y adolescentes, han informado desde Ama Matarraña.

La asociación AMA RED, en la que se enmarca Ama Matarraña, tiene como misión promover la justicia ecosocial, fortaleciendo especialmente a la infancia, juventud y mujeres mediante experiencias educativas colaborativas y de apoyo mutuo.

Así, desde una perspectiva de derechos, actúa frente a las violencias estructurales y relacionales, tejiendo redes que favorecen la convivencia, la dignidad y la libertad desde una perspectiva de género, descolonizada e interseccional, comprometiéndose desde la base a una cultura regenerativa y no violenta, fomentando la conciencia crítica, la corresponsabilidad y el cuidado mutuo.

POBREZA, VIOLENCIA O BULLYING

La necesidad de este proyecto concretado a través de Ama Matarraña, responde a una realidad preocupante que afecta especialmente a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad, ya que el 26% de la población infantil y adolescente de Aragón está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 24% de adolescentes que han mantenido relaciones de pareja antes de los 20 años han sufrido violencia física o sexual en el transcurso de la misma, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, el 64% de los jóvenes de origen extranjero en Aragón denuncian haber sufrido racismo o situaciones de 'bullying' y entre ellos el abandono escolar es mayor, un 31% frente al 11% de los nacionales.

Asimismo, un informe recientemente publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia indica que una alta tasa de menores sufrirán o están sufriendo algún tipo de violencia: 48,1% psicológica, 40,5% física y 28,9% sexual.

Además, y según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), España ocupa el primer lugar a nivel mundial en número de casos de acoso escolar o 'bullying'.

La Asociación AMA RED contribuye de forma activa a prevenir y detectar las violencias y fortalecer la participación infantil y juvenil para garantizar el derecho a una vida "digna, segura y libre" de toda forma de abuso o discriminación, tal y como promueve la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que establece la responsabilidad compartida de toda la sociedad en la prevención, detección y actuación ante cualquier forma de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Ama Matarraña coordina dos líneas complementarias de actuación denominadas 'Érase muchos caminos' y 'Érase muchas voces'. El primero es un proyecto preventivo de sensibilización al público general sobre la violencia entre y hacia niños y adolescentes y la superación de los estereotipos.

Dar herramientas para detectar las violencias de odio y discriminación y trabajar para deconstruir mitos y bulos construidos sobre prejuicios relacionados con la población migrante y promover la convivencia positiva y proactiva son sus principales objetivos.

En cuanto a 'Érase muchas voces', trabajará con menores de 9 a 18 años con el fin de dar herramientas para la detección de las violencias, entrenar la comprensión del malestar e impactos emocionales asociados, así como el entrenamiento de diferentes respuestas de autoprotección y cuidado entre iguales y conocer los canales de ayuda y denuncia.

El proyecto está diseñado para llegar a los menores de la Comarca del Matarraña, con voluntad de potenciar la participación activa de jóvenes en situación de vulnerabilidad y población migrante y racializada. No obstante, entre los beneficiarios indirectos está la población general de la comarca, los centros educativos, los ayuntamientos, las asociaciones, las familias, los profesionales de educación, sanidad, cuerpos de seguridad y el tejido social en general.

ACCIONES

Entre las acciones, que se desarrollarán en los 18 municipios del Matarraña, destacan charlas de sensibilización --primera mitad de 2026--, la campaña 'Bye bye bulos' --entre mayo y septiembre de 2026--, talleres socioeducativos --que ya han empezado--, un grupo voluntario de jóvenes creadores --entre mayo y julio de 2026-- y una jornada de cierre comunitaria, entre septiembre y noviembre de 2026, con tres jornadas finales en tres municipios distintos.

Estas últimas jornadas incluirán una exposición fotográfica, lectura de manifiesto juvenil y la presentación de una guía de buenas prácticas y espacio para mural colectivo.

El proyecto aspira a elaborar una guía de buenas prácticas, con un decálogo para instituciones y familias sobre buen trato y lenguaje inclusivo; material pedagógico especializado para centros educativos; un manifiesto juvenil elaborado participativamente por niños y adolescentes; producciones audiovisuales y radiofónicas con mensajes de convivencia y prevención de violencias; y a crear una red de colaboración fortalecida con colegios, institutos, ayuntamientos, asociaciones o la propia Comarca que den continuidad al trabajo realizado.