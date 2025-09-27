Aspanoa reúne en Almudévar (Huesca) a cerca de un millar de ciclistas solidarios en la lucha contra el cáncer infantil

ALMUDÉVAR (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio altoaragonés de Almudévar se ha llenado este sábado de deporte y de solidaridad con motivo de la BTT Aspanoa, que ha reunido a cerca de un millar de ciclistas unidos por la lucha contra el cáncer infantil.

La décimo tercera edición de esta cicloturista ha sumado 979 ciclistas, que han disfrutado de una jornada marcada por el buen tiempo. Esta actividad cuenta con tres rutas que se adaptan a todas las edades y niveles. En concreto, 487 ciclistas han hecho la ruta larga --que este año era especialmente exigente, con 60 kilómetros de recorrido y un desnivel de 550 metros--; otros 304 han optado por la ruta corta -de 29 kilómetros-; y 188 han disfrutado del recorrido familiar.

El encargado de cortar la cinta ha sido Pepe Pelegrín. Aspanoa ha querido homenajearlo porque este zaragozano de 81 años es el actual récord mundial de ultraciclismo para mayores de 80 años. Esta gesta la logró el pasado mes de abril en la Feria de Zaragoza tras pedalear 474 kilómetros en solo 24 horas. Y todo ello en el marco de un reto solidario que recaudó fondos para Atades y Aspanoa.

Junto a Pelegrín, han estado presentes en este acto el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo; la diputada provincial de Servicios Sociales, Lola Ibort; la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas; la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada; y el presidente y el gerente de Aspanoa, Gabriel Tirado y Juan Carlos Acín.

Estos últimos han manifestado su "emoción" por este éxito solidario, que resulta "vital" para la Asociación y, en concreto, para financiar los servicios que se prestan en la Casa de Aspanoa en Almudévar. Unas instalaciones que acogen cada año a más de 100 niños y adolescentes con cáncer en las distintas fases de la enfermedad a través de diferentes campamentos, así como otras muchas actividades en las que participan otros menores afectados y sus familias como convivencias, respiros, talleres de cocina, jornadas de formación, etcétera.

Esta actividad cuenta con la colaboración indispensable de diversas empresas e instituciones, entre las que destacan el Ayuntamiento de Almudévar, Adisseo, Ars Alendi, Electricidad Medina, Fundación Caja Rural de Aragón, Huesca La Magia, Pastelería Tolosana, Transportes Torné y Cooperativa Virgen de la Corona.