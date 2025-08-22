Atención Temprana Aragón: El PP niega recortes y presume de reducir lista de espera más de un 50%

Archivo - La diputada del PP en las Cortes, Susana Gaspar - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada popular en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha negado este viernes que haya recortes o privatizaciones en el sistema de atención temprana, como ha afirmado su homóloga socialista Pilimar Zamora, y ha asegurado que "la lista de espera se ha visto reducida en más de un 50%".

En rueda de prensa, Gaspar ha lamentado que el PSOE "pretenda instalar el debate en torno a una supuesta privatización de la Atención Temprana cuando saben perfectamente que se trata de un modelo de referencia que lleva funcionando veinte años en nuestra Comunidad Autónoma".

La representante del PP ha recordado que, el pasado mes de junio, el Consejo de Gobierno aprobó el plan de refuerzo de los equipos de valoración de Atención Temprana del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), "con una inversión de 339.213,42 euros que permitirá la contratación de cuatro profesionales más en un programa prorrogable hasta dos años".

"Ni recortes ni privatizaciones, este Gobierno invierte en este servicio público y la lista de espera se ha visto reducida en más de un 50%. Eso supone dar respuesta a los problemas reales de las familias aragonesas", ha subrayado.

UN PROBLEMA GENERADO POR EL ANTERIOR GOBIERNO

La diputada popular ha señalado, además, que el PSOE "es consciente de que el problema con los equipos itinerantes está generado por el convenio que firmó el gobierno socialista, que está vigente hasta 2027 e impide mejorar el contrato con las entidades que atienden a los niños que necesitan atención temprana".

Por este motivo, "el Gobierno de Aragón ha articulado una vía para que las familias con niños ya valorados y en espera de acceder al tratamiento reciban ayudas directas: 200.000 euros en 2024 y 500.000 euros en 2025", ha añadido.

Gaspar ha calificado de "lamentable" que en la rueda de prensa socialista "se haya puesto en duda la cualificación de los profesionales del IASS, de los equipos itinerantes y de las entidades sociales que gestionan la atención de estos chicos y chicas".

En este sentido, ha reiterado que el Departamento de Bienestar Social y Familia "ya trabaja en la actualización de la orden de Atención Temprana, que data de 2003, con el objetivo de que en 2027 se incorporen nuevos perfiles profesionales y se implementen mejoras en los servicios, en línea con la estrategia nacional".

"Si el PSOE de Aragón tiene algún 'pero' a esa hoja de ruta, lo que debería hacer es comunicárselo a su propio Ministerio", ha apuntado Gaspar, quien ha reprochado a los socialistas que "sigan instalados en la propaganda".

"Mientras ellos enredan con su mantra de la privatización, el Gobierno de Jorge Azcón trabaja con rigor y responsabilidad para que los niños y niñas aragoneses con problemas en su desarrollo reciban diagnóstico y acompañamiento en la primera infancia con más medios y mayor agilidad. Lo demás es ruido", ha zanjado.