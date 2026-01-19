Un audiovisual guiado por Luis Buñuel mostrará en Fitur la potencia de los colores de la provincia de Teruel

Imagen de la presentación de la oferta turística de Teruel el año pasado en Fitur. - DPT

TERUEL 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Teruel se presenta este año en Fitur de la mano de la figura del cineasta calandino Luis Buñuel, cuya figura se evoca como guía de un impactante audiovisual que la Diputación de Teruel estrena en la edición de este año de la feria internacional de turismo de Madrid.

En este trabajo se muestra toda la potencia de los colores de la provincia de Teruel, y también tiene una presencia destacada la promoción del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 que podrá verse de manera privilegiada en nuestra provincia.

Con este vídeo, la Diputación de Teruel busca enseñar todos los atractivos turísticos de la provincia, atendiendo a la filosofía de Aragón de este año en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid, que centra la imagen y el discurso en la potencia de los colores y la tecnología.

Por eso, el vídeo aprovecha la Inteligencia Artificial para recrear con espectacularidad imágenes de nuestra provincia, que combina con la belleza de los principales paisajes, patrimonio o alimentos turolenses.

Todo ello, siendo respetuosos tanto con la realidad de los espacios y experiencias que se muestran como con el personaje que se evoca, Luis Buñuel, sin dejar de lado la creatividad y espectacularidad.

Este vídeo podrá disfrutarse especialmente aprovechando un gran mural de pantallas LED de 161 metros cuadrados (23 metros de largo por 7 de alto) y un suelo LED transitable que ha dispuesto el Gobierno de Aragón para el stand de Aragón, en el que se enmarca la promoción de la provincia de Teruel.

Este año están previstas presentaciones de las tres diputaciones provinciales y las tres capitales de provincia, por lo que el acto promocional de la Diputación de Teruel, previsto para el próximo miércoles a partir de las 13 horas, quiere este año especialmente destacar todos los atractivos de la provincia.

"El vídeo que hemos preparado es espectacular, porque tenemos paisajes y patrimonios maravillosos, y es un trabajo profesional, pensado especialmente para poder disfrutarse en este mural de pantallas", ha dicho la diputada de Turismo Marta Sancho, que ha destacado que la Diputación de Teruel siempre promociona toda la provincia, "y hemos intentado que toda está representada en este vídeo", así como en la presentación de Fitur, que contará además con degustaciones de alimentos de calidad de Teruel como el Jamón DOP de Teruel, el queso, la trufa negra, el chocolate al azafrán y el aceite de oliva del Bajo Aragón.

ESFUERZO PROMOCIONAL

"Repetimos las degustaciones porque la gastronomía local es un recurso turístico transversal. Funciona muy bien en las ferias y eventos promocionales, porque atrae a la gente por el paladar y es un activo muy importante de nuestra provincia", ha destacado la diputada.

También ha recordado el esfuerzo promocional que hace la Diputación de Teruel en las redes sociales, con la asistencia a la presentación de 'influencers' de viajes "que podrán conocer y contar a sus cientos de miles de seguidores los atractivos de la provincia de Teruel".

Además, ha contado Sancho, bajo la marca #SienteTeruel, la entidad participará en un encuentro con 400 de estos profesionales que se celebrará el jueves, dentro de la programación de la feria.

Además, Sancho ha explicado que este año la promoción que se realizará de la provincia entre los visitantes al stand de Teruel se centrará especialmente en que la provincia de Teruel cuenta con numerosos espacios privilegiados para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de este año.

"Llevamos varios años promocionando en cada feria que Teruel es un lugar idóneo para ver el eclipse, y organizando múltiples actividades para promocionarlo fuera de Aragón, pero también en la propia provincia, para que el territorio se prepare para el evento", ha dicho Sancho, citando como ejemplo charlas y encuentros con agentes turísticos y económicos, así como representantes institucionales, de la mano del CEFCA.

Ha citado además el próximo Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad que se celebrará los días 12 y 13 de febrero en Teruel y Arcos de las Salinas, dirigido a profesionales especializados de los medios de comunicación y divulgadores científicos de toda España, para formarse sobre cómo informar sobre el eclipse.