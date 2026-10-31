El Auditorio conmemorará Todos los Santos con el Réquiem alemán de Brahms en la iglesia de Santiago el Mayor

Archivo - Amici Musicae y el coro salmantino Ars Nova interpretarán la obra el 1 de noviembre, a las 17.30 horas, dentro del IV Festival Música y Teología, con entrada libre - ORA - Archivo

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los coros Amici Musicae, del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, y Ars Nova, de Salamanca, unirán sus voces este domingo 1 de noviembre para interpretar 'Un réquiem alemán', op. 45, de Johannes Brahms, en la iglesia de Santiago el Mayor de Zaragoza, en una propuesta musical para conmemorar el Día de Todos los Santos desde la tradición. El concierto comenzará a las 17.30 horas y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.

La actuación se enmarca en el IV Festival Música y Teología, organizado en Zaragoza por el Arzobispado de Burgos, y estará dirigida por Javier Castro Villamor. Ambas formaciones abordarán la composición en su versión para piano a cuatro manos, coro y solistas, con la participación de la soprano Sandra Redondo, el barítono Marcos García Gutiérrez y las pianistas María José García López y Catalina Cormenzana.

Compuesta entre 1865 y 1868, 'Un réquiem alemán' es una de las obras destacadas del repertorio coral y sacro. Frente al modelo litúrgico tradicional, Brahms concibió una reflexión sobre la muerte y la esperanza dirigida a ofrecer consuelo a quienes afrontan la pérdida de sus seres queridos.

La interpretación en Zaragoza coincide con la festividad de Todos los Santos y propone recuperar la música sacra como forma de recuerdo y homenaje a los difuntos. El proyecto reúne a dos agrupaciones corales con una trayectoria consolidada para acercar al público una de las composiciones más representativas del compositor alemán.

DOS COROS CON TRAYECTORIA

Fundado en 1989 en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza, Amici Musicae es el coro residente del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, con el que mantiene una estrecha relación desde su inauguración en 1994. Igor Tantos Sevillano está al frente de su dirección artística desde 2018.

Por su parte, el coro Ars Nova de Salamanca nació en 1997 y reúne a cantantes de distintos puntos de España, muchos de ellos vinculados profesionalmente a la música. La formación aborda un repertorio amplio que comprende diferentes estilos y épocas.