El Aula de Consumo sensibilizará sobre 'Consumir en igualdad'

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La próxima sesión del Aula de Consumo sensibilizará sobre "Consumir en igualdad". Tendrá lugar este martes, a las 11 horas, con la intervención de Vanesa Carbonell, de la Fundación Secretariado Gitano, y Efraim Yapci Domingo, asesor técnico de Igualdad de Oportunidades.

La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Inma de Francisco, avanza que esta sesión pretende "hablar de derechos, de dignidad, de accesibilidad y, sobre todo, de personas, porque consumir en igualdad es un compromiso colectivo por el respeto a todas las personas".

"La igualdad no sólo se construye con las leyes, aunque sean imprescindibles, sino también desde la formación, la sensibilización, y la eliminación de prejuicios y estereotipos, que siguen condicionando el acceso al consumo y a los servicios", señala Inma de Francisco.

El objetivo de promover del Aula de Consumo es la formación actualizada y permanente en materia de consumo, mediante un programa de carácter didáctico y metodología amena. La asistencia no requiere inscripción previa, la entrada es libre hasta completar el aforo, en la Avenida de Ranillas 5D, de Zaragoza.