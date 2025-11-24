Las auroras boreales protagonizan en Navidad el nuevo espectáculo lumínico del Parque Grande de Zaragoza

Imagen del espectáculo "Boreal", la nueva edición de Naturaleza Encendida, que estará en el parque Grande de Zaragoza en Navidad - NATURALEZA ENCENDIDA

El Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza transformará una parte de su extensión en una experiencia única basada en la luz y el sonido durante la Navidad con el proyecto "Boreal", la nueva edición de Naturaleza Encendida.

El espectáculo convertirá el mayor espacio verde de Zaragoza en un universo lumínico y fantasía inspirado en los paisajes y criaturas del Polo Norte. Mediante este acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, del 5 de diciembre y hasta el 6 de enero, los visitantes podrán disfrutar en la zona de la Rosaleda de un recorrido inmersivo en el que la iluminación, el sonido y el videomapping se combinan para recrear uno de los fenómenos naturales más curiosos del planeta como son las auroras boreales.

Durante el itinerario, los asistentes se encontrarán con más de cuarenta figuras lumínicas que representan animales característicos del Ártico --como osos polares, lobos, renos o focas o-- y se adentrarán en un entorno que conjuga arte, tecnología y naturaleza.

Cada espacio del parque contará con videoproyecciones, efectos visuales y sonido envolvente, acompañados de fábulas originales que reinterpretan los valores navideños desde una mirada contemporánea y simbólica.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su estrategia por una Navidad llena de ocio familiar y experiencias mágicas en los espacios públicos de la ciudad y destinadas también a convertir esta celebración en un hito de interés turístico.

"Boreal" supone además una nueva oportunidad para dinamizar el Parque Grande José Antonio Labordeta, uno de los entornos más significativos de Zaragoza y punto imprescindible en la Ruta de la luz, gracias a una propuesta de calidad que atraerá tanto a los zaragozanos como a quienes lleguen desde otros puntos de España y del mundo para tomar contacto con la Navidad zaragozana.

El espectáculo se podrá visitar de 18.00 a 22.15 horas, con pases cada 15 minutos, en un recorrido previsto de 45 minutos y con precios desde 13,50 euros. Las entradas para Boreal están ya disponibles en 'https://www.naturalezaencendida.com/zaragoza/'.

OFERTA COMPLEMENTARIA EN EL PARQUE GRANDE

Como continuación al impulso de una de las zonas más populares de paseo y encuentro de Zaragoza en el tiempo de ocio, el Parque José Antonio Labordeta, el Ayuntamiento refuerza el papel de esta gran zona verde con distintas novedades.

Además de "Boreal", de Naturaleza Encendida, otro de los puntos de gran éxito volverá a ser el Aula de la Naturaleza del Parque Grande, con Magicus Zaragoza organizado por las Tribus del Parque y que promueve Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza.

Esta actividad familiar gratuita y con aforo limitado se desarrollará todos los fines de semana de diciembre y las fechas no lectivas para niños desde los 3 años, con talleres, juegos, magia, bailes y muchas sorpresas.

Por otra parte, el Mercado Navideño de Productos Gourmet Artesanales repite ubicación en el acceso al parque después de un estreno satisfactorio en 2024.

Se darán cita distintos profesionales multisectoriales de la artesanía agroalimentaria en 20 casetas que componen este atractivo, con una selección exclusiva de productos con Denominación de Origen, elaborados con el cariño y la dedicación de los mejores artesanos aragoneses.

En esta ocasión habrá dos casetas de Alimentos de Aragón gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón. En este mercado, abierto desde el 29 de noviembre, también el consistorio programará actuaciones musicales en vivo, espectáculos para los más pequeños y talleres creativos para toda la familia.

El calendario de apertura comprende los fines de semana --viernes a domingo-- hasta el comienzo de las vacaciones escolares, que abrirá diariamente, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero.