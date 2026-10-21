Autorizado un gasto plurianual de 8,48 millones para el servicio de comedor escolar en Teruel

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles, en la reunión del Consejo, la distribución del gasto plurianual y la licitación del contrato del servicio de comedor escolar y deatención y cuidado del alumnado en los centros públicos de la provincia de Teruel para los cursos 2026-2027, con inicio previsto en enero de 2027, y 2027-2028, con posibilidad de prórroga durante el curso 2028-2029. El acuerdo aprueba un gasto plurianual de 8.487.520 euros, distribuido en tres anualidades: 3.273.180 euros en 2027, otros 3.273.180 euros en 2028 y 1.941.160 euros en 2029.

Asimismo, ha dado luz verde a la licitación del contrato, con un presupuesto base de 5.213.280,65 euros, y un valor estimado de 9.423.919 euros, teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones previstas.

El contrato, impulsado por el Servicio Provincial de Educación, Ciencia y Universidades en Teruel, contempla la prestación del servicio mediante distintas modalidades de gestión: cocinas en las propias instalaciones de los centros, cocina central, línea fría, cáterin y establecimientos minoristas, además de servicios complementarios a comedores de gestión directa.

La licitación se ha estructurado en siete lotes, atendiendo a criterios geográficos, al volumen de actividad y a las características de los servicios que se prestan en cada centro. Seis lotes incluyen servicios de elaboración o suministro de menús y vigilancia del alumnado, mientras que el séptimo contempla servicios complementarios para centros que cuentan con gestión directa.

Entre las actuaciones previstas, el contrato ha incorporado la puesta en funcionamiento de la cocina central del CEIP Ensanche de Teruel, desde la que se suministrarán menús al CEIP Miguel Vallés, al CEIP Pierres Vedel y al centro de Cella, que hasta ahora disponían de servicio de línea fría.

Además, si los resultados de funcionamiento de esta cocina y su capacidad de producción lo permiten, se podrá ampliar el suministro de línea caliente al CEIP San Miguel de Mora de Rubielos.

También está contemplada la comida caliente en el CEIP Ricardo Mallén, de Calamocha; Justicia de Aragón, de Alcorisa y Nuestra Señora del Pilar, de Monreal del Campo El expediente también ha contemplado las particularidades de los centros de Educación Especial, tanto en el coste de los menús como en las necesidades de personal para la atención, vigilancia y cuidado del alumnado, de acuerdo con las condiciones específicas de prestación del servicio y el convenio colectivo correspondiente.