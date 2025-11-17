El avance de los trabajos de rehabilitación en la A-2 obligan a nuevos cortes y desvíos desde este lunes

Mapa de la zona afectada por las obras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ahora en la Ronda Norte de Zaragoza las obras de rehabilitación de la A-2 que está realizando en diferentes tramos de la autovía con un presupuesto de 23 millones de euros.

En concreto, este lunes comienzan las actuaciones en ambas calzadas entre los kilómetros 322 y 323. Los trabajos se enmarcan en un proyecto de rehabilitación superficial del firme que engloba la renovación de las zonas deterioradas de los enlaces de la autovía desde Calatayud hasta Alfajarín y que se completará a lo largo de 2026.

De todo ello ya se han ejecutado 43 kilómetros en el tronco de la autovía entre los meses de abril y julio de 2025 y ahora continúan con la rehabilitación del firme en enlaces situados en la Ronda Norte de Zaragoza.

Para la ejecución de dichos trabajos, que comienzan este lunes 17 de noviembre, será necesario afectar al tráfico realizando cortes parciales, por lo que se ofrecerán itinerarios alternativos utilizando los enlaces más próximos.

Los trabajos se realizarán de 9.00 horas a 21.00 horas de manera que no se afecte en la hora punta de primera hora de la mañana por ser la de mayor afluencia de tráfico.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, las actuaciones se han programado en varias fases de manera que se puedan ir habilitando las entradas y salidas de la autovía no afectadas por los trabajos minimizando en la medida de lo posible las alteraciones de tráfico.

En la fase 1, este lunes 17 y el martes 18 hasta las 21.00 permanece cerrado el ramal de salida desde vía colectora calzada decreciente hacia N-330 sentido Zaragoza.

Como itinerarios alternativos se desvía el tráfico hacia la N-330 sentido Huesca señalizando los destinos El Pilar y Avenida de los Pirineos hacia la glorieta de la MAZ, donde podrá hacerse un cambio de sentido y acceder a la N-330 sentido Zaragoza.

Este martes 18 de noviembre, en horario de 9.00 horas a 21.00 horas, se mantiene el cierre del ramal de salida desde vía colectora calzada decreciente hacia N-330 sentido Zaragoza establecido en la fase anterior.

Y se procede al cierre del ramal de salida desde la vía colectora de la calzada, sentido creciente hacia la N-330 sentido Zaragoza (El Pilar, Avenida Pirineos).

Para minimizar las molestias, se desviará el tráfico hacia la N-330 sentido Huesca por la salida N- 330 San Gregorio/ Parque Goya señalizando los destinos y El Pilar/ Avenida del Pirineos hacia la glorieta de la MAZ, dónde podrá hacerse un cambio de sentido y acceder a la N-330 sentido Zaragoza.

La fase 3 comienza el miércoles 19 de noviembre a las 9.00 horas hasta las 21.00 horas y prosigue el jueves en el mismo horario, franjas en las que se procederá al cierre del ramal de entrada a la vía colectora calzada creciente y calzada decreciente desde N-330/Avenida Pirineos.

Además, entre las 21.00 horas del miércoles y las 9.00 horas del jueves se abrirán los ramales de entrada a las vías colectoras en ambos sentidos para facilitar la afluencia de tráfico en la hora punta de la mañana.

Para esta afectación se señalizan los destinos Madrid/Barcelona por la N-330 hacia la glorieta de la MAZ, dónde podrá hacerse un cambio de sentido, acceder a la N-330 sentido Zaragoza y, desde esta, a todas las direcciones.

Todos los desvíos estarán convenientemente señalizados y se apoyará la información con antelación en los Paneles de Mensaje Variable de la DGT.

El objetivo principal de la actuación es mejorar las características superficiales del firme dotándolo de una mejor regularidad y resistencia al rozamiento. Con esta actuación se pretende prolongar la vida útil del firme de la carretera y proporcionar las condiciones para una mayor seguridad vial.