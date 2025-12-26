Avanza presenta una oferta "innovadora y competitiva" para hacerse con el contrato del autobús urbano de Zaragoza

Archivo - Autobús eléctrico - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Avanza ha presentado este viernes, 26 de diciembre, en tiempo y forma, una oferta "innovadora y competitiva", que mejora en numerosos puntos los requisitos estipulados en el pliego de prescripciones técnicas, con la que pretende ganar la concesión del servicio de transporte urbano en autobús de Zaragoza.

En caso de ser la elegida, Avanza Zaragoza seguiría prestando servicio de autobús a la ciudad desde hace 140 años, aunque con otro nombre comercial, ha informado la empresa.

Este servicio se licitó el pasado mes de octubre después de que el Gobierno de Zaragoza, en una reunión extraordinaria, diera luz verde a los pliegos que rigen la futura concesión de servicios del autobús urbano de la ciudad. Este contrato tendrá una duración de diez años, aunque podría prolongarse por cinco más como máximo.

El presupuesto base de la licitación para diez años es de casi 1.187 millones de euros. En el caso del primer año completo --que será 2027-- ese presupuesto base de licitación se ha fijado en 100.025.616,16 euros. Las ofertas que se presenten podrían modificar estas cantidades a la baja.

El contrato nace con un 14% más de kilómetros previstos, aunque se contempla un margen de crecimiento de hasta 15 millones de kilómetros en los 10 años de duración del contrato en previsión de crecimiento y expansión de la ciudad, en especial en el Distrito Sur.

Desde su publicación, los licitadores han dispuesto de un plazo de 60 días naturales para presentar ofertas y será a partir de ahora cuando se realice el procedimiento habitual en este tipo de adjudicaciones, que llevará varios meses hasta la adjudicación definitiva.