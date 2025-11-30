Aviso amarillo por temperaturas mínimas que pueden caer hasta los -6 grados este lunes en el Pirineo aragonés

Imagen de la localidad altoaragonesa de Benasque. - MARCOS LIMINIANA

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Aragón cielo muy nuboso en las primeras horas de la jornada con tendencia a ir aclarando al final del día y a que se produzcan precipitaciones en el Pirineo y el Sistema Ibérico, de forma débil y dispersa en el resto de la Comunidad. Una situación que dará paso el lunes a frío intenso en el Pirineo oscense y zona de Huesca, con aviso amarillo por temperaturas que pueden irse a los seis grados negativos desde la medianoche y hasta las 9.00 horas del lunes.

Las temperaturas mínimas van en descenso notable en el Pirineo, mientras que en el resto permanecen estables o en ligero ascenso. Las máximas por su parte, bajan en general y de forma notable en el Sistema Ibérico, con la posibilidad de que se produzcan heladas en el Pirineo y en el Sistema Ibérico, en esta zona de forma débil.

El viento soplará del noroeste flojo en general y de forma moderada en la depresión del Ebro.

En cuanto a los registros de este sábado facilitados por Aemet Aragón, la temperatura mínima más baja de Aragón se localizó en la localidad de Bello (Teruel), con -4,7 grados a las 8.10 horas, y la propia Teruel con -3,8 grados a las 8.20 horas, seguidas de Benasque (Huesca), con -3,6 grados a las 8.00 horas.

Por su parte, las máximas más altas se localizaron en Teruel (15,6 grados a las 15.10 horas) y Valmadrid (Zaragoza), con 14,6 grados a las 13.50 horas.

Las rachas de viento mas notables se dieron en Sopeira (Huesca) a las 3.40 horas (48 kilómetros por horas) y Fonfría (Teruel), 45 kilómetros por hora a las 21.50 horas.