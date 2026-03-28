Aviso naranja por vientos en el Pirineo, Huesca, Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo

Fuerte racha de viento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias informa de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso naranja por vientos que afectarán, desde las 00.00 horas hasta las 23.59 de este domingo 29 de marzo, a Pirineo Oscense y Huesca Centro, Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo.

Las fuertes rachas de viento de noroeste mantienen este sábado en aviso de nivel amarillo casi todo Aragón, con rachas que pueden alcanzar los 70 y 80 kilómetros por hora, especialmente en el Pirineo y Huesca, Gúdar y Maestrazgo turolense y la ibérica zaragozana.

A ello se une el aviso también de nivel amarillo por el riesgo de precipitaciones en el Pirineo oscense, que puede dejar acumulados de 10 centímetros de nieve en 24 horas. Este espesor se espera por encima de 1.000 metros, pero la cota de nieve bajará hasta los 500 metros y la nieve se verá acompañada de ventisca en cotas altas.

La fuerza del viento irá a más este domingo según la previsión de la Aemet y por ello ha elevado a naranja el aviso en el Pirineo y centro de Huesca, Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo. El aviso se activa esta medianoche y se prologará durante toda la jornada. En todas esas zonas se esperan rachas máximas de viento de componente norte de hasta 100 kilómetros por hora, además de permanecer el riesgo bajo por acumulados de hasta 10 centímetros de nieve en el Pirineo.

El resto de la Comunidad también sufrirá el azote del viento y por ello el resto de comarcas están bajo aviso amarillo con rachas que pueden alcnzar los 80 kilómetros por hora en algunos momentos. Una situación que se mantendrá también en la jornada del lunes 30 de marzo.