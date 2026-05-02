Avisos amarillos por lluvias, granizo y rachas de viento muy fuerte en el Pirineo, centro de Huesca y Cinco Villas

Vista de Albarracín, donde este pasado viernes 1 de mayo se recogieron 21,8 litros por metro cuadrado. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La situación de inestabilidad que afronta este fin de semana la mayor parte de la Península debido al paso de un sistema de bajas presiones trae cielo nuboso a muy nuboso en la mayor parte de Aragón este sábado 2 de mayo, con avisos amarillos por lluvia de hasta 15 litros por metros cuadrado en una hora, tormentas con posible granizo y rachas de viento muy fuerte el Pirineo altoaragonés, centro de Huesca y las Cinco Villas de Zaragoza, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología hasta la medianoche.

Su previsión indica que en la primera mitad del día pueden producirse precipitaciones débiles y asiladas en el tercio norte durante la primera mitad del día y que a partir de la tarde se registren chubascos moderados en los Pirineos y las Cinco Villas, ocasionalmente acompañados de tormenta y puntualmente fuertes.

Las temperaturas mínimas no van a presentar cambios significativos mientras las máximas van a ir en descenso, que será ligero en el tercio sur de la Comunidad.

El viento va a soplar este sábado de flojo a moderado del sur y sureste, con baja probabilidad de rachas muy fuertes en el valle del Ebro y las Cinco Villas.

Las temperaturas máximas más altas este pasado viernes se registraron todas en la provincia de Huesca, con Tamarite de Litera liderando con 26 grados, Barbastro con 25,8 grados, Fraga con 25,2 y Ballobar con 25,1.

También las mínimas más bajas se localizaron en la parte más septentrional de Aragón, con Cerler Cogulla a la cabeza --1,5 grados a las 6.30 horas--, Astún -La Raca con 3,1 grados y Torla-Ordesa, con 4,7 grados.

En cuanto a las precipitaciones, las más importantes se registraron en Leciñena (Zaragoza), donde cayeron hasta 40,2 litros por metro cuadrado; 39,6 en Jabaloyas (Teruel), y 26,7 en Cerler-Cogulla. También cayeron 21,8 litros en Albarracín (Teruel) y 21,6 en Seira (Huesca).