AWS y el Clúster IDiA lanzan un programa para acelerar la capacidad de innovación de empresas de Aragón con RasmIA

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amazon Web Services (AWS) y el Clúster IDiA han presentado 'RasmIA Innovation Camp', un programa de innovación donde las empresas aragonesas encontrarán el entorno ideal para acelerar su capacidad de innovación y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas basadas en la nube.

Este proyecto, respaldado por el Gobierno de Aragón, nace para convertir a la región en un referente de innovación tecnológica en el sur de Europa, estableciendo un nuevo estándar en la colaboración público-privada para el desarrollo tecnológico empresarial.

En 'RasmIA Innovation Camp' han participado empresas y organizaciones líderes del sector financiero, logística inteligente, economía circular, educación o fabricación, como Adidas, Carreras Grupo Logístico, Ibercaja, Grupo Pikolin, Grupo Saica y Grupo SAMCA.

El propósito de RasmIA es ayudar a las empresas a acelerar la innovación y crear nuevos productos y servicios y 'RasmIA Innovation Camp' favorece que las organizaciones participantes busquen soluciones a retos de negocio a través de la planificación, desarrollo y lanzamiento de nuevas soluciones escalables basadas en tecnologías avanzadas en la nube como inteligencia artificial o aprendizaje automático.

Además, desarrollarán pruebas de concepto con la mentoría directa de expertos de los programas de innovación y transformación de AWS, asistirán a sesiones de diseño de experiencia de cliente, desarrollo y testeo de prototipos, así como a formaciones en áreas como IA generativa, estrategia de datos, ciberseguridad y metodologías ágiles.

Por otro lado, al trabajo con tecnologías de AWS se suman las opciones de visibilidad, como la presentación de los nuevos productos en eventos de Amazon Web Services. Esta iniciativa de innovación, junto a la infraestructura tecnológica de AWS en Aragón, acelerará su transformación digital y crear nuevas líneas de negocio.

APUESTA DE AWS POR ARAGÓN

La country leader de AWS España, Suzana Curic, ha destacado que el proyecto 'RasmIA Innovation Camp' es "un ejemplo más del compromiso de AWS con Aragón --inversión planeada de 15.700 millones en infraestructura cloud hasta 2033-- y con España".

"Damos un paso más en nuestro compromiso social y económico con Aragón al lanzar este programa innovador, que permitirá a las empresas aragonesas acelerar toda su capacidad de innovación y asegurar que el tejido empresarial es relevante y competitivo", ha resumido Curic.

Acerca de la ampliación de los centros de datos de AWS en Aragón, que operan al cien por cien con energía renovable, Curic ha asegurado: "Seguimos en tiempo y plazos. Estamos en pleno desarrollo de nuestros centros de datos, en la fase 2".

Sin embargo, "estamos trabajando con las instituciones, asociaciones y empresas de servicio de energía para asegurar que tenemos la energía que necesitamos. Es un diálogo constante", ha apuntado, agregando que Aragón exporta más energía de la que usa y "estamos trabajando" para que AWS tenga garantizada la energía para todas sus ampliaciones.

A pesar de su apuesta por la comunidad autónoma aragonesa, Curic ha descartado la posibilidad de instalarse en el DAT Alierta: "Ahora mismo no está en nuestros planes". Se ha referido a este parque tecnológico como "un eje más donde las empresas que apoyamos usarán nuestra tecnología para que el proyecto --DAT Alierta-- se haga realidad".

Asimismo, el presidente de IDiA, Iñaki González, ha enfatizado en la apuesta del Clúster por la colaboración como base de la innovación y la competitividad. "Hemos demostrado que la colaboración público-privada, que el Gobierno y los hiperescalares que están viniendo a Aragón ya es una realidad", ha anotado, agregando que la región "será conocida en España, porque hya mucho talento".

"Junto a AWS, 'partner' excelente de nuestro Clúster, trabajamos para consolidar a Aragón como un referente en innovación tecnológica. Esta alianza refuerza nuestro compromiso de impulsar un ecosistema digital sólido que favorezca el crecimiento empresarial, alineando estas ideas con las políticas del Gobierno de Aragón", ha apostillado González.

'RASMIA INNOVATION CAMP'

La metodología de trabajo de 'RasmIA Innovation Camp' se basa en los principios de innovación de Amazon, trabajando desde las necesidades del cliente hacia atrás para definir las soluciones tecnológicas más adecuadas.

Las sesiones de cocreación permitirán a las empresas trabajar en retos reales de transformación, definiendo productos mínimos viables y presentando ideas en un ambiente que fomenta la colaboración y el networking.

Asimismo, el programa centra sus esfuerzos en sectores estratégicos para la economía aragonesa, incluyendo energía y sostenibilidad, servicios bancarios, logística y cadena de suministro, así como agroindustria y tecnología alimentaria, entre otros.

El desarrollo de nuevos servicios para audiencias jóvenes, la creación de ecosistemas de atención al cliente proactivos, escalables y transparentes, así como la predictibilidad en tiempo real de las operaciones son algunos de los temas sobre los que se desarrollarán los primeros proyectos de 'RasmIA Innovation Camp'.

UNA ACTITUD

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, encargado de clausurar la jornada de lanzamiento del 'RasmIA Innovation Camp', ha comentado lo acertado de la denominación, aludiendo al significado del término "rasmia" en el territorio: "Algo que tiene que ver con nuestra forma de ser, una actitud, lo que llamamos inteligencia, ganas, ilusión de hacer las cosas. Esa 'IA' final de la RasmIA está muy bien pensada, porque ese ecosistema de innovación en las empresas aragonesas es exactamente lo que significa".

"RasmIA es que las posibilidades de aplicar inteligencia artificial en medianas y grandes empresas, gracias a la colaboración con Amazon Web Services, se vas a acelerar y muchas de ellas van a visualizar las ventajas competitivas que aplicar IA puede tener para ellas en el futuro. Eso nos va a hacer tener mejores empresas, ser más competitivos y ayudar a que este ecosistema, que es una de las prioridades que tiene el Gobierno de Aragón, se desarrolle con mayor velocidad", ha expresado Azcón.

Por tanto, "hoy estamos iniciando un camino que va a ir mucho más rápido de lo que ha sido internet, la informática y de lo que han sido los ordenadores", ha asegurado el presidente aragonés, para destacar la "suerte" de que Amazon lleve a cabo el proyecto más importante de España y Europa en Aragón, puesto que "nos permite acelerar la implantación de IA en pequeñas y medianas empresas para que sean más resilientes, más competitivas y tengan más futuro".

"AWS es un actor estratégico en lo que queremos que ocurra en Aragón, pero empresas como las que estáis aquí, sois para nosotros el actor definitivo. Si no conseguimos que apliquéis soluciones de IA, las grandes inversiones que vienen no conseguirán todos los objetivos que busca el Gobierno de Aragón", ha manfiestado Azcón, que ha hablado de "revolución sin precedentes" lo que ocurre en la comunidad autónoma en materia de atracción empresarial.

AWS E IDIA

AWS es la nube más completa y ampliamente adoptada del mundo y cuenta con más de 240 servicios completos para computación, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), móvil, seguridad, híbrido, medios y desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones desde 120 Zonas de Disponibilidad en 38 regiones geográficas, con planes anunciados para 10 Zonas de Disponibilidad más y tres Regiones AWS más en Chile, el Reino de Arabia Saudita y AWS European Sovereign Cloud.

IDiA es un clúster horizontal integrado por empresas e instituciones con presencia en Aragón. Desde 2004, se centra en el impulso y desarrollo colaborativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación entre sus empresas y entidades socias.