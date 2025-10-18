El Ayuntamiento abre cinco nuevas zonas de juego infantil en la Almozara, Casabanca, San José, Valdefierro y Casetas

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado a lo largo de los últimos días cinco nuevas zonas de juegos infantiles ubicadas en Fuente de la Junquera, avenida de Francia con Pablo Gargallo, la plaza de Ángel Sanz Briz, la Plaza Armonía y el enclave de la Balsa del Ojo del Cura, en Casetas.

Desde finales de agosto se lleva a cabo la instalación progresiva de 15 nuevos grupos de juegos infantiles en diferentes distritos y barrios de Zaragoza. Estos nuevos equipamientos suponen una inversión de 870.769 euros y servirán para dotar estos espacios de elementos actualizados y novedosos, así como una renovación de las áreas de juego y sus superficies, sean de arena o de caucho.

Todos ellos contarán elementos adaptados e inclusivos que permitirán su utilización a niños con algún tipo de discapacidad.

Para la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "una vez más queda patente el esfuerzo realizado a lo largo de los últimos seis años de Gobierno para remodelar y actualizar las zonas de juego infantil. Son elementos muy demandados y utilizados por los más pequeños de casa, además de un punto de reunión y socialización".

Los espacios totalmente renovados incluidos en esta licitación son los de Avenida de Francia con Pablo Gargallo, en Almozara; Camino Fuente de La Junquera, en Casablanca; Plaza de Ángel Sanz Briz, en San José; plaza Armonía, en Valdefierro; Balsa del Ojo del Cura, en Casetas; plaza de La Albada, en el barrio de La Jota; plaza José Antonio Labordeta, en Delicias (La Bombarda); calle Sancho Ramírez, en Torrero-La Paz; Parque Tenerías, entre Casco Histórico y Las Fuentes; y avenida José Atarés, junto a Helios, en el Actur-Rey Fernando; Parque Alameda, en Santa Isabel; Camino del Pilón, en Miralbueno; Jardines de la Taifa Saraqusta, en Universidad; urbanización Torreblanca, en Garrapinillos; y Parque Crónica del Alba, en Torrero-La Paz.

Además, está prevista la próxima reposición y mejora de los juegos del Paseo de Sagasta, que tuvieron que ser retirados por las obras de renovación de infraestructuras que se llevan a cabo en esa vía y que se espera concluyan en unas semanas.

MÁS DE 2,5 MILLONES DE INVERSIÓN EN SEIS AÑOS

El Ayuntamiento ha dedicado en los últimos años más de 1,6 millones de euros a la mejora y renovación de juegos infantiles, así como la instalación de elementos de gimnasia para adultos.

Sumados a los 870.769 euros de los que ahora se están instalando, la cantidad asciende a 2.548.070 euros, sin incluir lo que que cada año se destina, a través de las diferentes contratas, a su limpieza y conservación.

Además, hay que sumar los parques infantiles que se han instalado o renovado en el marco de obras de remodelación de calles y parques, como en Avenida de Navarra, Parque Pignatelli, Plaza de Salamero, etcétera, que no están cuantificados en la cantidad anterior.

En estos años, sólo desde Parques y Jardines, se ha intervenido en la práctica totalidad de distritos y barrios de Zaragoza. Así, se ha intervenido en los barrios rurales de Alfocea, Juslibol, La Cartuja, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid y Villarrapa. En cuanto a distritos urbanos, las mejoras han llegado a Actur-Rey Fernando, Almozara, Casablanca, Casco Histórico, Centro, Delicias, Distrito Sur, Las Fuentes, Miralbueno, San José, Santa Isabel, Torrero-La Paz y Universidad.

PROYECTO PILOTO PARA GENERAR SOMBRA Y ENERGÍA LIMPIA

Tatiana Gaudes ha recordado además que, tal y como anunció la alcaldesa Natalia Chueca en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, "estamos preparando la próxima licitación de un proyecto piloto para diseñar un modelo de estructuras con placas solares en los juegos infantiles. Servirán tanto para dar sombra y bajar la temperatura de esos espacios en los días más calurosos del año, como para abastecer de energía limpia la zona en la que estén instaladas".