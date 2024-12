El Ayuntamiento, con la abstención del PSOE, pide financiación a Sánchez para el Mundial 2030

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP, que ha contado con el apoyo de VOX, la abstención del PSOE y el rechazo de ZeC, para que se inste al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Gobierno de España a establecer un programa de apoyo económico específico para los municipios sede del Mundial 2030.

El objetivo es contribuir a las inversiones necesarias en infraestructuras, movilidad, seguridad y servicios asociados al evento, y ratifica su apoyo al proyecto de construcción de la Nueva Romareda, cuya modernización ha permitido que Zaragoza sea seleccionada como una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha comentado que el esfuerzo no puede ser solo a costa del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene el apoyo del Gobierno de Aragón, pero necesita el respaldo del Gobierno de España y del Consejo Superior de Deportes para disponer de lo que rodea el tener un estadio de estas características.

Ha exigido un plan específico de apoyo a las sedes que albergarán el Mundial 2030 con inversión directa en infraestructuras, movilidad y seguridad y otros servicios asociados al evento.

La concejal de ZeC, Elena Tomás, ha criticado al PP por decir que lo mejor que le ha pasado a la ciudad es ser sede del Mundial 2030 cuando, a su parecer, sería que "todos pueden acceder a una vivienda". A su parecer, de este evento deportivo solo saca beneficio la FIFA "como dicen muchos informes".

OTRAS AYUDAS NO HAN LLEGADO

La concejal del grupo municipal de VOX, Eva Torres, ha manifestado que este evento supone inversiones y proyección exterior, pero ha recordado que "a veces ser sede no es rentable". No obstante, ha encontrado oportuna la moción, sobre la que tiene pocas esperanzas porque las ayudas del Gobierno central a los afectados por el volcán de La Palma o la DANA en Valencia "no han llegado".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha afeado que cuando Zaragoza es sede del Mundial se pide el dinero, pero "sin escribir a la ministra de Educación, FP y Deportes", Pilar Alegría.

Ranera le ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que quiera más a su ciudad porque con esta moción "parece que no sabe la ciudad que tiene" y la regidora le ha replicado que si le ha escrito y lleva más de un año esperando audiencia.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, le ha dicho a Ranera que "ha destapado un hecho incontrovertible que es la oposición del PSOE a todo lo que le vaya bien a la ciudad". Ha apuntado que Pilar Alegría promete el apoyo a las sede del Mundial 2030, mientras Ranera "se pone en contra".

Una oposición que no cree que se diera en el PSC cuando el Gobierno de España da a Cataluña 19 millones para la Copa América e, irónico, ha añadido que, "visto lo visto, igual Sánchez no está en la Moncloa en 2030".