Ayuntamiento y Asociación de Hosteleros de Calatayud y Comarca firman el convenio de veladores

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Calatayud y la Asociación de Hosteleros. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

El convenio para la instalación de veladores y terrazas en bares y restaurantes ha sido firmado este lunes entre el Ayuntamiento bilbilitano y la Asociación de Hosteleros de Calatayud y Comarca, los establecimientos que son miembros de esta asociación tienen una bonificación del 5 por ciento en las tarifas, además de que pueden fraccionar el pago en un primer pago del 50% y los dos siguientes del 25 % cada uno de ellos.

El documento refrendado por la presidenta de la entidad, Mercedes Garcia y el alcalde José Manuel Aranda, con la presencia del concejal delegado de Hostelería, Arturo Ballano, recoge la instalación de 513 veladores más 19 con plataformas, 15 con mesas altas y otros 15 sin sillas.

En total 562 los que se instalen en distintas zonas de la ciudad. A través de la Asociación de Hosteleros se centraliza toda la gestión entre los miembros y la administración municipal, facilitándose los trámites.