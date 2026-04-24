El Ayuntamiento de Zaragoza atiende a 737 personas y registra más de 2.500 instancias de regularización de migrantes

Largas filas de migrantes en el Ayuntamiento de Zaragoza tras la aprobación de la regularización extraordinaria.
Largas filas de migrantes en el Ayuntamiento de Zaragoza tras la aprobación de la regularización extraordinaria.- EUROPA PRESS
Europa Press Aragón
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 18:55
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ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido a 737 personas de manera presencial en relación a la regularización extraordinaria de inmigrantes, entre el jueves, 16 de abril, y el miércoles, 22 de abril, en un periodo en el que se han registrado un total de 2.583 instancias entre presenciales y telemáticas.

De las instancias registradas, 1.336 están relacionadas con la solicitud de informes de vulnerabilidad y 1.247 con el certificado de empadronamiento, ha informado el Consistorio zaragozano.

Este viernes, el registro de la sede central del Ayuntamiento, en la plaza del Pilar, ha seguido atendiendo a migrantes de 08.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

 

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