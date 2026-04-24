El Ayuntamiento de Zaragoza atiende a 737 personas y registra más de 2.500 instancias de regularización de migrantes

Largas filas de migrantes en el Ayuntamiento de Zaragoza tras la aprobación de la regularización extraordinaria.- EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido a 737 personas de manera presencial en relación a la regularización extraordinaria de inmigrantes, entre el jueves, 16 de abril, y el miércoles, 22 de abril, en un periodo en el que se han registrado un total de 2.583 instancias entre presenciales y telemáticas.

De las instancias registradas, 1.336 están relacionadas con la solicitud de informes de vulnerabilidad y 1.247 con el certificado de empadronamiento, ha informado el Consistorio zaragozano.

Este viernes, el registro de la sede central del Ayuntamiento, en la plaza del Pilar, ha seguido atendiendo a migrantes de 08.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas.