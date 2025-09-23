El Ayuntamiento de Belchite consigue la propiedad de la zona declarada BIC del Pueblo Viejo

BELCHITE (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

Un procedimiento administrativo otorga desde este septiembre al Ayuntamiento de Belchite la propiedad de la zona declarada BIC (Bien de Interés Cultural) del Pueblo Viejo.

El Ayuntamiento, tras estudiar diversas opciones, presentó en noviembre de 2024 este expediente para poder conseguir la propiedad de estas 12 hectáreas del Pueblo Viejo, decisión que fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas en el pleno municipal de enero de 2025.

El alcalde de la localidad, Carmelo Pérez, ha manifestado que "este paso va a permitir agilizar trámites para la conservación del conjunto histórico-artístico, como el acceso a la partida presupuestaria de 7 millones de euros prometida en 2021 por el Gobierno de España". Esta partida se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y todavía no se ha ejecutado.

Según recoge el documento inicial, iba a ser gestionada por el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, siguiendo el siguiente cronograma: 80.000 euros en 2022, 300.000 euros en 2023, 1,5 millones de euros en 2024, 2,2 millones de euros en 2025 y otros 3 millones de euros en los años sucesivos.

En enero de 2025 una delegación del Ayuntamiento de Belchite visitó el Ministerio de Cultura para conocer el estado de esta dotación. Además, el Consistorio también solicitó en enero una reunión con el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al depender las obras financiadas de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura de su ministerio, pero todavía no se ha obtenido respuesta.

RIESGO DE DESAPARICIÓN EN 20 AÑOS

Precisamente este 2025, el Pueblo Viejo de Belchite ha sido incluido en dos listas de riesgo: la de World Monuments Fund y la de Hispania Nostra.

En enero fue el único monumento español de la lista de los 25 enclaves históricos del mundo elegidos por la World Monuments Fund por "tratarse de un lugar histórico en el que urge la conservación patrimonial, ya que se encuentra en riesgo de desaparecer en 20 años si no se toman medidas urgentes". Además, en agosto, la Asociación Hispania Nostra también lo incluyó en su listado por "su estado de conservación crítico", lamentando "los 80 años de abandono" que ha sufrido el patrimonio en la zona.