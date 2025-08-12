El Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) alquilará solares para crear zonas de aparcamiento

BINÉFAR (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Binéfar ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca (BOPH) el pliego de condiciones administrativas que ha de regir el concurso para la adjudicación del arrendamiento de suelos urbanos con destino a la creación de zonas de aparcamiento.

Con este anuncio el Consistorio binefarense muestra su voluntad de alquilar solares a particulares para convertirlos en zonas de aparcamiento y así solventar el déficit de plazas de estacionamiento en el centro de la localidad. Se buscan parcelas de al menos 600 metros de extensión o en su caso agrupaciones de parcelas que sumen dicha superficie. Los solares deberán ubicarse en un radio de un kilómetro de distancia de la Casa Consistorial. El precio establecido por es de 1,70 euros por metro cuadrado al año.

Los contratos de arrendamiento con el Ayuntamiento tendrán una duración inicial de cuatro años, prorrogables de forma indefinida. Si bien el propietario del solar tendrá libre disposición a los tres meses de haber firmado el contrato para revocar el mismo, sin recibir penalización.

Los interesados en alquilar sus solares al Ayuntamiento tienen quince días naturales a partir de mañana para presentar sus propuestas en sobre cerrado con la documentación que se indica en los pliegos en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares establecidos por la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No se exige la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos.

El pliego de condiciones para participar en el concurso de arrendamiento puede descargarse en el BOPH de fecha de hoy o en la página web municipal.