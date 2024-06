El Ayuntamiento de Calatayud y CEOE Aragón firman un convenio para impulsar la digitalización

ZARAGOZA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Calatayud quiere darle un impulso a su tejido empresarial y, para ello, va a poner en marcha una nueva oficina Acelera Pyme fruto del convenio firmado este martes con CEOE Aragón.

El acuerdo, rubricado por el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, y el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, pretende fomentar el desarrollo económico y la digitalización de las empresas para potenciar la proyección exterior de una comarca que aspira a generar un efecto llamada para nuevos negocios.

Marzo ha destacado ese potencial con el que ya cuenta la comarca Comunidad de Calatayud por población y ubicación estratégica: "Es la cuarta ciudad de Aragón, está cerquita de Zaragoza y Madrid, y de gran parte del consumo que hay en el país y está muy comunicada, además de que cuenta con un tejido empresarial importante".

Una valoración de las virtudes de Calatayud a la que se ha sumado su alcalde, José Manuel Aranda: "Estamos enclavados en la unión del corredor que une Zaragoza y La Almunia con el corredor del Henares, una zona importantísima y que va a tener un fuerte desarrollo porque conexiona dos polos tecnológicos y de un gran desarrollo de la actividad empresarial", ha destacado.

Una ubicación privilegiada, además de sus numerosas conexiones ferroviarias y por carretera, de las que ha recordado que Calatayud pretende sacar provecho con el PIGA adjudicado por el Gobierno de Aragón en el polígono de La Charruca: "En estos momentos estamos en la fase de delimitación jurídica de los espacios y espero y deseo que pronto haya implantaciones empresariales que hayan hecho merecer la pena el haber trabajado en este proyecto empresarial", ha confiado.

Para Aranda, el acuerdo muestra el "compromiso" de los ayuntamientos con el territorio y con la tarea de "dinamizar la actividad económica". Un objetivo para el que no encuentra mejor ligazón que la de las organizaciones empresariales.

Se trata de la cuarta oficina Acelera Pyme que pone en marcha CEOE dentro de su programa de despliegue por la Comunidad que le ha llevado a trabajar con más de 600 empresas. "Queremos seguir construyendo Aragón en base a la transformación digital de las empresas y ese proceso debe alcanzar también a esas pequeñas empresas y autónomos que todavía no cuentan con los medios necesarios o no los conocen porque serán necesarios para el desarrollo de sus actividades", ha situado el presidente de CEOE Aragón.

En ese sentido, Marzo ha recordado que las propias empresas aragonesas "ya son conscientes de que sin tecnología es muy difícil seguir viviendo". Bajo su punto de vista, "ellos son los primeros que están dando pasos para poder desarrollar esa transformación de la mejor forma posible". Una transformación digital que ha instado a verla como "una nueva forma de hacer negocios": "No solamente está en poner aparatos, sino que se abren puertas a nuevos negocios que hasta ahora no habíamos visto porque la tecnología no lo permite en estos momentos", ha aclarado.

El acuerdo dispone que ambas partes, Confederación de Empresarios de Aragón y Ayuntamiento de Calatayud, se comprometen a buscar sinergias que fomenten la actividad empresarial innovadora. También el desarrollo de iniciativas y programas que contribuyan a incrementar la competitividad y productividad de las empresas locales.