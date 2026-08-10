El Ayuntamiento de Calatayud insiste en la importancia de protegerse la vista durante el eclipse

Al acabar el eclipse, el descenso se hará únicamente hacía la carretera N-234 desde el circuito y se debe de estar atento y seguir las indicaciones. - AYUNTAMIENTO DE CALATYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

Usar gafas homologadas y en buen estado, mirar con pausas y durante no más de 30 segundos seguidos, vigilar a los más pequeños, y usar filtros si se observa con telescopio o se fotografía. Estas son algunas de las recomendaciones en las que el Ayuntamiento de Calatayud está insistiendo para evitar sufrir daños en la retina que pueden ser graves.

Las concejalas de Cultura y de Medio Ambiente, Mar López y Ana Isabel Garcia, respectivamente, han detallado todo lo que se debe de tener en cuenta en la tarde del miércoles 12 para asistir a este evento único y hacerlo con seguridad y sin riesgos para uno mismo y para el entorno. En la ciudad bilbiñitana el eclipse se iniciará a las 19.35 horas y será la fase de totalidad entorno a las 20.29 y durarán un minuto cuarenta segundos.

LESIONES EN LA RETINA

"Uno de los principales riesgos durante un eclipse solar es la lesión retiniana potencialmente irreversible que se produce al mirar el sol directamente sin protección adecuada", h explicado López. Ha recordado, tal y como están haciendo los oftalmólogos, que la lesión puede producirse con distintos niveles de luminancia. Cuando esta disminuye, el umbral lesivo se alcanza con exposiciones más largas, y a la inversa.

El daño puede producirse sin dolor, favoreciendo la sobreexposición inadvertida y la prevención resulta imprescindible.

Durante las fases parciales no puede mirar al sol sin protección. Para contemplarlo con seguridad, deben emplearse gafas o visores para eclipse que cumplan la norma EN ISO 12312-2 con marcado CE y si además se utilizan instrumentos ópticos como telescopios, prismáticos o cámaras, deben incorporar filtros solares específicos colocados en la entrada del instrumento, dado que el solo uso de las gafas homologadas con estos dispositivos no es suficiente.

"Las gafas de sol convencionales u otros recursos improvisados no ofrecen protección frente al daño retiniano", ha advertido la edil, quien ha insistido en la supervisión estrecha de los menores para garantizar el uso correcto y continuo de la protección ocular. Se ha elaborado un cartel con información sobre cómo mirar el momento previo al eclipse solar, durante el mismo y cuando termine, así como otras recomendaciones a tener en cuenta.

En el Hospital Ernest Lluch se ha reforzado la atención oftalmológica para el día siguiente en Urgencias, con una consulta específica. Este es un fenómeno que ha despertado mucho interés y que en Calatayud coincide con los preliminares de las fiestas de San Roque.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

Por la situación elevada que permite una buena visión, y por seguridad, y accesos se ha preparado como puntos de observación la explanada de San Roque para subir y bajar andando, y la explanada frente al Circuito de Motocross en la zona del castillo. El acceso a este segundo punto se podrá hacer en vehículo. Se pide que vayan completos, o con alta ocupación.

"El estacionamiento de los vehículos se hará en el interior del circuito. Se subirá a ese punto desde la Rúa de Dato y el itinerario estará señalizado, ha comentado García. El recinto del Castillo Mayor estará cerrado por seguridad. Al acabar el eclipse, el descenso se hará únicamente hacía la carretera N-234 desde el circuito y se debe de estar atento y seguir las indicaciones. Tanto en la explanada de San Roque como en la explanada junto al Castillo Mayor, habrá una ambulancia de Cruz Roja con voluntarios por si hubiera alguna urgencia que atender.

Se pide evitar conductas que puedan suponer un riesgo para el entorno por la altísima probabilidad de incendios forestales y, por supuesto, no generar basuras y utilizar los contenedores.