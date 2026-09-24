El Ayuntamiento de Calatayud licita la rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Villa Antonia

En Villa Antonia se van a crear 21 viviendas públicas. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud ha licitado las obras de rehabilitación integral del Palacio de los Marqueses de Villa Antonia. Los trabajos tienen un presupuesto de 3.922.106,33 euros, y el plazo de ejecución es de 18 meses.

El plazo que se ha fijado para que las empresas interesadas en concurrir a esta intervención puedan presentar sus propuestas termina el jueves 15 de octubre a las 10.00 horas.

El contrato tiene por finalizar rehabilitar la totalidad de este edificio muy destacado dentro del casco antiguo bilbilitano, tanto por sus características arquitectónicas, como por sus dimensiones y su historia. Se ubica en el número 2 de la plaza del Carmen, y su destino es residencial, puesto que se van a crear 21 viviendas públicas.

La falta de vivienda es una realidad en Calatayud. El consistorio bilbilitano en la estrategia que sigue para, por un lado, aumentar la oferta residencial, y por otro, avanzar en la mejora y la recuperación del extenso centro histórico del municipio, ha impulsado este ambicioso proyecto. Junto a las 21 viviendas para alquiler social se crearán locales en la planta baja y bodegas que tendrán un uso público.

El proyecto de esta rehabilitación, con el estudio de seguridad, salud, dirección y ejecución de obra era redactado por Fernando Alegre, arquitecto conocedor del patrimonio tanto civil como religioso bilbilitano. Este inmueble ocupa un solar de 1.453 metros cuadrados sobre los que se levantó el palacio que ocupa 1.067 metros cuadrados. El resto se corresponden con un jardín y patios que ocupan los números 1 y 2 de la plaza del Carmen y el número 8 de la calle Paloma. El estado del palacio es ruinoso.

El Consistorio bilbilitano viene trabajando para su rehabilitación desde el año 2016, cuando comenzó a estudiarse. El fin era impedir la pérdida total de esta significativa construcción palaciega con elementos arquitectónicos y artísticos de gran valor en el centro antiguo del casco urbano.

Para su rehabilitación se solicitó y se cuenta con financiación europea proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinado a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. También con una subvención del Gobierno de Aragón para el fomento de viviendas o alojamientos con espacios comunitarios compartidos. El importe correspondiente a estas ayudas asciende a 1.792.200 euros.

La recuperación del Palacio de Villa Antonia la primera vez que se licitó el pasado año quedó desierto, al no concurrir ninguna empresa. Ahora vuelve a publicarse el concurso de la obra que está dotada con un millón de euros más.